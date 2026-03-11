Electrocasnice premium Tefal si Ninja cu discounturi importante luna aceasta

Un aspirator robot de la Samsung care aspiră și spală singur podelele a fost redus cu peste 600 de lire în cadrul campaniei Amazon Spring Deal Days. Acesta este doar unul dintre milioanele de articole cu preț redus în evenimentul de shopping care durează o săptămână.

Potrivit Metro, campania include oferte la produse de frumusețe, tehnologie și modă, însă unele dintre cele mai bune prețuri se găsesc la articolele de uz casnic esențiale. Mărci precum Ninja, Tefal și Samsung au prețuri tăiate pentru o perioadă limitată, fiind o ocazie pentru a înlocui aparatele vechi cu unele mai noi și mai eficiente.

Upgrade în bucătărie: De la air fryer la tăvi de copt

Printre cele mai căutate gadgeturi de bucătărie se numără friteuza cu aer cald Ninja Foodi MAX Dual Zone, care poate fi cumpărată cu 170,99 £, având o reducere de 69 £. Aparatul dispune de două sertare de gătit care permit prepararea simultană a diferitelor alimente.

Pentru micul dejun, prăjitorul de pâine Tefal Loft cu patru fante este disponibil la prețul de 29,00 £, redus cu 24,01 £, ceea ce reprezintă o scădere de aproape 50%. Acesta are un design texturat și funcții de rumenire variabilă și dezghețare.

Cei care au nevoie de tăvi noi pentru cuptor pot alege setul Circulon Ultimum, redus la jumătate de preț. Acesta costă acum 49,99 £, cu o economie de 50,01 £, și este cunoscut pentru stratul său antiaderent durabil.

Un set de patru caserole din sticlă Pyrex Cook & Freeze, potrivite pentru încălzire, depozitare și congelare, este de asemenea la ofertă. Prețul este de 20,57 £, cu o reducere de 13,72 £.

Curățenie fără efort cu reduceri de sute de lire

Cea mai mare reducere observată în campanie este la aspiratorul robot Samsung Bespoke Jet Bot Combo+. Prețul său a scăzut cu 600,99 £, ajungând la 399 £. Dispozitivul 3-în-1 promite o curățare fără mâini, aspirând și spălând podelele cu ajutorul navigației inteligente, după care se întoarce automat la bază.

Pentru haine, draperii sau tapițerii, aparatul de călcat vertical cu aburi Tefal AeroSteam este o alternativă la masa de călcat. Acesta costă 99,99 £, fiind redus cu 40 £, și folosește abur puternic pentru a netezi cutele.

Mici detalii care fac diferența în casă

Pasionații de cafea pot achiziționa espressorul Nespresso Vertuo Pop Barista de la De’Longhi la prețul de 129 £, economisind 70 £. Aparatul compact prepară diverse tipuri de cafea folosind tehnologia capsulelor.

La capitolul odorizante, un pachet multiplu Febreze pentru baie este disponibil la 16 £, redus de la 28 £. Acestea ajută la neutralizarea mirosurilor și pot fi plasate discret în diverse locuri din casă.

Pentru o reîmprospătare rapidă a decorului, un set de patru rame foto negre, format A4, poate fi cumpărat cu 9,99 £, având o reducere de 4 £. Designul minimalist le face potrivite pentru orice cameră.