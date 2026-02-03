Durerile de cap care te trezesc noaptea pot semnala o afecțiune rară. Ce spune un neurolog

2 dimineața. Te trezești. Capul – o durere surdă, persistentă. Nu e prima dată când ți se întâmplă asta, nu? Conform Mirror, un neurolog trage un semnal de alarmă: tiparul ăsta ar putea indica o afecțiune mai puțin cunoscută, dar care chiar merită investigată serios.

Dr. Mina, specialist în neurologie și cefalee, le-a explicat celor peste 64.000 de urmăritori de pe TikTok un lucru care i-a surprins pe mulți: durerile de cap care te scot din somn în mod repetat ar putea fi cefalee hipnică. Sună complicat. Hai să vedem ce înseamnă de fapt.

Ce sunt cefaleele hipnice și de ce apar doar noaptea

„Cefaleele hipnice sunt un tip rar de durere de cap și ce e interesant e că apar doar în timpul nopții”, explică Dr. Mina în clipul viral. Fără sensibilitate la lumină. Fără sunet deranjant. Fără greață. Doar o durere surdă, moderată, care te scoate din somn ca o alarmă pe care n-ai setat-o tu.

De ce se întâmplă? Specialiștii bănuiesc o problemă legată de ceasul biologic intern. „Credem că e ceva în neregulă cu hipotalamusul și cu ritmul circadian. Creierul te trezește cu o durere surdă”, adaugă neurologul. Episoadele lovesc de obicei la aceeași oră – între 1 și 3 dimineața, cel mai des. Durează între 15 minute și patru ore. Unii pacienți trec prin asta de peste 10 ori pe lună.

Cine e cel mai expus și cum recunoști simptomele

Vârsta contează. Persoanele peste 50 de ani sunt cele mai afectate, deși tinerii nu sunt scutiți. Durerea poate lovi ambele părți ale capului sau doar una singură – pulsatilă, surdă, uneori chiar arzătoare.

Ce mai poate să apară? Ochi lăcrimând. Pleoape căzute. Nas înfundat. Conform The Migraine Trust, trei din zece pacienți resimt și simptome de migrenă, inclusiv greață sau sensibilitate la lumină și sunet. Un detaliu ciudat: mulți oameni se ridică din pat în timpul crizelor și fac diverse activități – citesc, mănâncă. Parcă ar fi o alarmă biologică pe care pur și simplu nu o poți ignora.

Tratamentul surprinzător recomandat de specialiști

Cafeaua te poate ajuta. Serios.

„Ce e interesant la aceste dureri e că kofeina le poate trata. Cu 30-40 de minute înainte de culcare, ar putea ajuta”, spune Dr. Mina. Cafea înainte de somn? Pare o nebunie. Dar la cefaleea hipnică funcționează pentru unii pacienți. Alte opțiuni: litiul, administrat strict sub supraveghere medicală, și melatonina. Fiecare pacient răspunde diferit, așa că tratamentul trebuie personalizat.

Când trebuie să mergi la medic

Dr. Mina e directă: „Dacă durerile de cap te trezesc regulat în miezul nopții, nu le ignora. Vorbește cu un specialist în cefalee. Sau ar putea fi și altă afecțiune care merită investigată.”

O durere de cap care vine ca un ceas, noaptea, la aceeași oră – asta nu e normal. Poate fi ceva benign. Poate fi cefaleea hipnică. Poate fi altceva cu totul. Doar un medic poate face diferența. Corpul tău îți trimite un mesaj. Ascultă-l.