Dublă aniversare pentru Anastasia Soare, regina sprâncenelor

Zilele trecute mai multe vedete au fost prezente la un dublu eveniment deosebit și special organizat de celebra Anastasia Soare, cunoscuta româncă devenită celebră la Hollywood. Iată că regina sprâncenelor a revenit în țară și a avut de sărbătorit două evenimente speciale. Celebrele Antonia și Loredana au fost prezente la eveniment iar cea din urmă o publicat un mesaj interesant pe care îl redăm și noi în continuare.

”O altă noapte memorabilă alături de uimitoarea Anastasia Soare care a celebrat cea de-a 89 a zi de naștere a fermecătoarei sale mame, Victoria & 25 de ani de Anastasiabeverlyhills! Ești așa o inspirație” Te iubesc Regina Sia” – („Another memorable night with the amazing @anastasiasoare, celebrating the 89’th birthday of her beautiful mother, Victoria & 25 years of @anastasiabeverlyhills! You are such an inspiration! Love you Queen Sia”) a scris Loredana pe pagina sa de cocializare.

La rândul ei, fermecătoarea Antonia, a publicat și ea un mesaj pe rețelele de socializare: ”La mulți ani DaDa! Este o onoare să cunosc aceste femei inspiraționale!” – ”Happy Birthday DaDa! Such an honour to know these inspirațional women!”, a scris vedetă. Și alte persoane publice i-au fost alături Anastasiei Soare, prietene și vedete care au apelat la serviciile reginei sprâncenelor.