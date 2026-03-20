Proteina a devenit un adevarat superstar in alimentatia moderna, de la shake-uri la paste si popcorn. Insa expertii trag un semnal de alarma. Desi majoritatea americanilor consuma deja suficiente proteine, doua treimi din aportul zilnic provin din carne, o sursa care nu este intotdeauna ideala pentru sanatate.

Proteina, dar cu ce preț?

Problema nu este neaparat cantitatea, ci calitatea si sursa. E drept ca o bucata de carne vine la pachet cu proteine, dar aduce si altceva. „Deși carnea oferă proteine de înaltă calitate, unele tipuri de carne furnizează și cantități nesănătoase de grăsimi saturate și sodiu”, se arata intr-o analiza a Harvard Health. Recomandarea este clara. „Dacă mănânci carne, este important să alegi carne mai slabă și de pasăre”.

Consumul crescut de carne rosie a fost deja asociat cu un risc mai mare de boli de inima, una dintre principalele cauze de deces in America. Pana la urma, de ce sa ne facem griji daca eticheta spune „bogat in proteine”? Pentru ca pachetul complet conteaza.

Un sistem care ne influențează alegerile

Iar aceasta preferinta pentru carne nu este intamplatoare, fiind adanc inradacinata cultural si economic. „Sistemul alimentar însuși ne modelează alegerile”, explica Daphene Altema-Johnson, dietetician la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, facand referire la mesajele culturale care pun accent pe carne, la convenienta si la costuri.

Discutia a fost amplificata recent, cand administratia Trump a repus carnea in varful piramidei alimentare, secretarul Sanatatii, Robert F. Kennedy, Jr., promitand sa lupte impotriva a ceea ce a numit „războiul împotriva proteinelor”.

Numai ca, in timp ce consumul de proteine este atins (recomandarea fiind de 0,8 grame de proteine pe kilogram de greutate corporala), americanii duc lipsa de fibre si alti nutrienti esentiali care se gasesc din belsug in sursele de proteine slabe.

Alternativele vegetale, pline de beneficii

Si aici intervin alternativele pe baza de plante. Hai sa vedem cifrele. O cana de arahide (care tehnic sunt leguminoase) contine peste 37 de grame de proteine si mai mult de 12 grame de fibre. In acelasi timp, o cana de migdale are aproximativ 30 de grame de proteine, iar una de fistic, in jur de 25 de grame, plus aceeasi cantitate de fibre ca arahidele.

Lista continua. Potrivit datelor de la Rochester Medicine, o cana de boabe de soia gatite, cele mai bogate in proteine, ofera 28,62 grame de proteine si 10,32 grame de fibre. Nici lintea nu se lasa mai prejos, cu 17,86 grame de proteine si un puternic continut de 15,64 grame de fibre per cana.

Cifrele sunt clare.

Aceste surse de proteine bogate in fibre aduc si un bonus de vitamine, minerale esentiale si compusi care ajuta la reglarea zaharului din sange si la scaderea colesterolului.

Schimbări mici, rezultate mari

Cheia nu este eliminarea completa a carnii, ci realizarea unor schimbari inteligente si treptate in farfurie. Inlocuirea unei portii de carne cu una de fasole sau linte poate face o diferenta semnificativa pentru sanatate, dar si pentru buzunar.

Andrew Thorne-Lyman, epidemiolog nutritional la Johns Hopkins, o spune direct: „Legumele, fasolea, mazărea, lintea și soia nu sunt doar mai ieftine, ci și mai bune pentru sănătate”.