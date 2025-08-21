Două modificări esențiale în domeniul sănătății începând cu 1 septembrie. Cine va suporta costul CASS-ului?

Două schimbări majore în domeniul sănătății începând cu 1 septembrie. De la data menționată, vor intra în vigoare două măsuri importante care vor afecta atât statutul de asigurat al anumitor categorii de persoane, cât și drepturile pacienților în relația cu spitalele publice. Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a clarificat cine va fi scutit de contribuția la sănătate și cine va trebui să plătească contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS), în timp ce Ministerul Sănătății a introdus un mecanism prin care pacienții pot semnala redirecționarea abuzivă către cabinete private.

Potrivit CNAS, copiii sub 18 ani, pensionarii cu venituri mai mici de 3.000 de lei, persoanele cu handicap și pacienții oncologici vor fi exceptați de la plata contribuției la fondul de sănătate. În schimb, alte categorii vor fi obligate să plătească CASS, prin reținerea automată a 10% din veniturile realizate.

Astfel, începând cu 1 septembrie, pensionarii care încasează un venit mai mare de 3.000 de lei (1.960.804 persoane) vor plăti pentru partea care depășește acest prag. De asemenea, vor exista alte categorii care vor fi obligate să plătească contribuția, cum ar fi beneficiarii unor legi speciale – veterani, revoluționari și alte categorii, persoanele care primesc indemnizație de șomaj, cei care beneficiază de venit minim de incluziune și persoanele aflate în concediu pentru creșterea sau acomodarea copilului.

Persoanele coasigurate trebuie să depună declarația unică la ANAF și să achite 25% din contribuția calculată la 6 salarii minime brute pentru a-și menține calitatea de asigurat. Restul sumei trebuie plătit până în mai 2026. Personalul monahal va beneficia de aceleași reguli, putând să-și mențină calitatea de asigurat prin depunerea declarației unice și plata în două tranșe, cu termen final în mai 2026.

În ceea ce privește categoriile care își păstrează statutul de asigurat fără a plăti contribuția, se remarcă bolnavii incluși în programele naționale de sănătate, altele decât pacienții oncologici. Aceștia vor continua să beneficieze de servicii medicale gratuite până la vindecarea afecțiunii.

Pe de altă parte, a doua schimbare importantă privește drepturile pacienților în spitalele publice. De la 1 septembrie, aceștia au posibilitatea să semnaleze online situațiile în care au fost direcționați forțat către cabinete private. Sesizările vor include detalii precum numele spitalului, medicul implicat, cabinetul privat și costurile impuse.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că este inacceptabilă și nedemnă practica de a redirecționa pacienții către cabinete private, în loc să fie tratați în cadrul spitalului public. Un formular online de sesizare va fi analizat de către Ministerul Sănătății și CNAS pentru a monitoriza aceste practici abuzive.

Aceste schimbări majore în domeniul sănătății au fost implementate într-un efort de a asigura un sistem medical corect și transparent, care să ofere acces la servicii esențiale tuturor cetățenilor, protejând în același timp drepturile pacienților și prevenind abuzurile. Așteptăm cu interes evoluția acestor măsuri și impactul pe care îl vor avea asupra sistemului de sănătate din România.