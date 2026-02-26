Dorian Popa primeste 8 luni de inchisoare cu suspendare pentru conducere sub influenta drogurilor

26 februarie , 2026

Sentință definitivă pentru influencerul Dorian Popa. Artistul a fost condamnat la opt luni de închisoare cu suspendare după ce, în octombrie 2023, a fost prins la volan sub influența substanțelor interzise.

Decizia a fost pronunțată de Curtea de Apel București, care a admis apelul procurorilor. Potrivit Digi24, hotărârea este finală și implică o perioadă de supraveghere pentru artist, care va trebui să respecte mai multe obligații stricte, inclusiv muncă în folosul comunității.

Incidentul din octombrie 2023 care a dus la condamnare

Cazul a început în toamna anului trecut. În octombrie 2023, Dorian Popa a fost oprit pentru un control de către polițiștii rutieri în localitatea Domnești, din județul Ilfov. Incidentul s-a petrecut în apropierea locuinței sale, iar în urma testării, s-a constatat că influencerul conducea sub influența substanțelor interzise.

Ce obligații are Dorian Popa în perioada de supraveghere

Pe durata termenului de supraveghere, influencerul este obligat să respecte o serie de măsuri impuse de instanță. El trebuie să anunțe autoritățile despre orice schimbare de domiciliu sau de loc de muncă. De asemenea, este necesar să comunice orice deplasare care durează mai mult de cinci zile.

Citeste si:  Sydney Sweeney a decorat cu sutiene literele de 15m de la Hollywood. Scandalul a explodat

60 de zile de muncă în folosul comunității la Domnești

Pe lângă obligațiile administrative, Dorian Popa va trebui să urmeze un program de reintegrare socială. Sentința definitivă include și obligația de a presta 60 de zile de muncă în folosul comunității, activitate pe care o va desfășura în comuna Domnești.

Ce riscă influencerul dacă nu respectă decizia instanței

Nerespectarea condițiilor impuse de judecători poate avea consecințe serioase. În cazul în care Dorian Popa nu își îndeplinește obligațiile sau comite o nouă infracțiune pe parcursul perioadei de supraveghere, instanța poate revoca suspendarea. Acest lucru ar însemna că artistul ar putea fi nevoit să execute pedeapsa de opt luni în regim de detenție.

