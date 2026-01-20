Dorian Popa, cu nasul operat, pleacă de la tribunal direct în Huracan-ul ghinionului

Pentru Dorian Popa, chinul judiciar pare că nu se mai termină. A ieșit de la o nouă înfățișare. Dosarul? Același: conducere sub influența drogurilor. Influencerul a fost surprins într-o postură care a stârnit imediat controverse, plecând de la tribunal direct în Lamborghini-ul care i-a și adus necazurile, dar de data asta stătea în dreapta, pe locul pasagerului, potrivit Cancan.

Vineri a fost, din nou, o zi grea pentru artistul de 37 de ani. Procesul legat de incidentul din 27 octombrie 2023 se rejudecă pe fond, iar presiunea se vede. Imaginile de la CANCAN.RO sunt clare: după ce a fugit de blițurile fotografilor, Dorian a fost preluat de un șofer și s-a suit fix în Huracan-ul Evo Spyder care l-a făcut, din influencer de succes, inculpat.

Lamborghini-ul ghinionului, taxi de lux

Ironia sorții… Bolidul acela de sute de mii de euro, odată simbolul succesului, e acum piesa la dosar. Faptul că a ales să vină și să plece cu aceeași mașină, dar stând cuminte în dreapta, poate fi un gest de asumare. O mișcare responsabilă. Poate că a contat în fața judecătorilor, care i-au dat o condamnare cu amânarea executării pedepsei, adică o șansă să-și vadă de proiecte, departe, cel puțin pentru moment, de gratii.

Dar nu e gata. Nici pe departe. Rejudecarea pe fond aruncă totul în aer și coșmarul penal o ia de la zero. Viitorul? Incert. Până la sentința finală, Dorian Popa e pieton. Permisul rămâne suspendat.

Nasul bandajat și lacrimi de căință: strategie?

Apariția lui la tribunal a fost de-a dreptul dramatică. De ce? Pentru că influencerul tocmai a trecut printr-o operație de urgență la nas. Fața, acoperită de un bandaj imens. Imaginea de „făt-frumos” e acum istorie, serios șifonată. L-a ajutat oare în fața instanței acest look vulnerabil? Greu de zis.

Sursa citată merge mai departe și speculează, nu fără sarcasm, că înfățișarea l-ar fi putut ajuta „să verse lacrimi amare de căință în fața instanței, sperând la clemența completului de judecată”. E logic, un om cu probleme vizibile de sănătate, târât printr-un proces public, poate stârni compasiune. Coincidență sau o strategie bine pusă la punct? Întrebarea rămâne.

Adrenalină pe ger, cu nasul proaspăt operat

Și circul nu s-a oprit aici. Urcat în mașină, Dorian Popa a continuat să surprindă. Afară, un ger de crapă pietrele. El, cu nasul proaspăt operat, ar fi trebuit să se protejeze. Ce a făcut? A mers cu mașina decapotată. O decizie de neînțeles, un risc care l-ar putea costa complicații medicale și alți bani aruncați pe la doctori.

Apoi, camerele au prins un gest ciudat. A scos limba. Așa, ca Jaguarul de la Insula Iubirii. Ce-o fi vrut să zică? Unii cred că doar își umezea buzele uscate de emoție sau poate căuta disperat o gură de aer, chinuindu-se să respire după operație. Alții văd sfidare pură. Imaginile sunt acolo, interpretarea e la liber.

Ce urmează pentru Dorian Popa?

A primit o sentință cu amânare, dar lupta lui în justiție e departe de final. Foarte departe. Rejudecarea dosarului aduce cu ea noi termene, alte audieri, o lungă perioadă de ceață totală. Pentru cineva ca el, a cărui imagine este tot capitalul, scandalul ăsta prelungit e o lovitură sub centură.

Până la un verdict definitiv, viața lui Dorian Popa este un jonglaj continuu. Apariții publice. Contracte de publicitate. Drumuri la tribunal. O perioadă extrem de complicată, în care fiecare pas îi este scanat la microscop și fiecare gest, ca cel de la plecarea de la tribunal, este întors pe toate fețele.