Doja Cat, starul de pe coperta Vogue din aprilie, a făcut o serie de dezvăluiri neașteptate într-un podcast recent. De la sesiuni de terapie la hobby-uri bizare, artista în vârstă de 30 de ani a vorbit deschis din sufrageria sa din Los Angeles, alături de pisica ei, Axel.

De la ședințe foto la taxidermie

În spatele scenei de la ședința foto pentru coperta revistei, realizată de fotograful Willy Vanderperre, se ascunde o personalitate complexă. E drept că mulți o cunosc pentru extravaganța ei, dar puțini îi știu pasiunile. Iar una dintre ele este taxidermia. Artista a recunoscut că a achiziționat recent „fundul unei bovine”.

O achiziție cu adevărat neobișnuită.

Ce face Doja Cat când nu e pe scenă?

Și cum se relaxează un star de talia ei între concertele din turneul mondial „Tour Ma Vie World Tour”? V-ați gândit vreodată la asta? Răspunsul e surprinzător de normal. „Timpul liber pentru mine înseamnă să mă învelesc cu o pătură electrică și să joc Fortnite sau să mă uit la Judy Justice”, a povestit ea.

Numai că relaxarea nu durează mult. Artista, care poartă o singură ținută majoră pe spectacol, se gândește constant la logistică și la viitoarele apariții. Pe bune, se pare că se uită fix la schițele pentru săptămâna viitoare fără să știe exact ce vor deveni.

Terapie, Met Gala și haine simple

Dincolo de carieră, Doja a împărtășit și câteva dintre revelațiile avute în timpul ședințelor de terapie, pe care le face de două ori pe săptămână. În paralel, se pregătește și de Met Gala, unde face parte din comitetul gazdă, deși încă nu a decis cu ce se va îmbrăca.

Când nu este pe scenă, preferă branduri surprinzător de simple (ale căror nume nu au fost dezvăluite), o alegere care contrastează puternic cu imaginea ei publică extravagantă. Pe lângă toate acestea, Doja Cat este și gazda celei de-a doua ediții anuale a Vogue Vintage Market, consolidându-și astfel statutul în lumea modei.