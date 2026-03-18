O găsim pe Doja Cat în culisele Qudos Bank Arena din Sydney, în mijlocul turneului mondial pentru al cincilea său album, „Vie”. Între vocalize, artista de 30 de ani, cu o perucă roșie aprinsă stil Ziggy Stardust, ne oferă un rezumat neașteptat al după-amiezii sale. Întrebată cum i-a fost, răspunde sec: „Am luat clamidia, sifilis, gonoree și herpes”. Apoi, după o pauză, adaugă: „O, da, o zi foarte plină”.

Concert pop sau nu?

Câteva ore mai târziu, în fața a 15.000 de fani, Doja Cat livrează un show de două ore fără pauză. De la hituri precum „Kiss Me More” și „Paint the Town Red” la piese de pe noul album, energia ei pare de neoprit. Asta deși, în culise, recunoștea că se luptă cu o răceală. „Adrenalina ajută”, ne spune ea. „Și dacă se întâmplă ceva, poți lua un steroid. clar, nu sunt grozavi pentru tine. Te fac să te simți ca Hulk. Ieri am strâns din dinți și de aceea mă simt atât de nașpa astăzi.”

Dar ce mai înseamnă un concert pop în ziua de azi? V-ați gândit vreodată la asta? Doja pare să aibă propria perspectivă. „Nu mai sunt sigură ce este exact un concert pop”, recunoaște ea, cerându-i politicos asistentei un shot de whisky Blue Label. „Cred că poți face orice cu muzica pop.”

Cert e că performanța ei a propulsat-o pe locul trei în topul celor mai bine vândute rapperițe din toate timpurile, după Nicki Minaj și Cardi B, având un număr record de 19 nominalizări la Grammy.

De la ashram la agorafobie

Libertatea pe care o afișează pe scenă își are rădăcinile într-o copilărie complet neortodoxă. Născută Amala Dlamini, fiica dansatorului sud-african Dumisani Dlamini și a designerului grafic american Deborah Sawyer, Doja și-a petrecut o parte din copilărie într-un ashram condus de muziciana de jazz Alice Coltrane. Acolo cânta imnuri devoționale hinduse. Numai că viața la ashram, cu regulile ei stricte, nu a fost tocmai potrivită pentru o adolescentă.

La 16 ani, a renunțat la școală și s-a retras în dormitorul ei, unde fuma iarbă și căuta beat-uri pe YouTube și SoundCloud. Cum vine asta? Chiar ea explică. „Eram complet agorafobă. Nu puteam să-mi părăsesc casa.”

Acolo, în izolare, a început totul. A încărcat piesa „So High” în 2012, care a atras atenția și i-a adus un contract cu Kemosabe Records. Iar după succesul viral al piesei „Mooo!” din 2018, traiectoria ei a fost una explozivă.

O relație complicată cu fanii

Faima vine însă cu un preț. Într-o vizită la un magazin de cosmetice din Australia, Doja se crispează vizibil când observă că cineva îi face o poză de la distanță. „Se întâmplă când vrei să faci lucruri normale, banale”, va explica ea mai târziu, „și oamenii simt că li se cuvine o fotografie, sau atenția ta, sau zâmbetul tău. Aceasta este partea cea mai fascinantă pentru mine.”

Iar relația ei cu fanii, cunoscuți drept „Kittenz”, a fost mereu complicată. În 2023, a stârnit controverse după ce a scris pe Threads un mesaj acum șters: „Dacă îți spui ‘kitten’ sau ‘kittenz’, înseamnă că trebuie să lași telefonul din mână, să-ți iei o slujbă și să-ți ajuți părinții cu casa”. A pierdut jumătate de milion de urmăritori, dar a declarat ulterior că s-a simțit „liberă”.

De ce reacționează așa? „Când simt că sunt amenințată, chiar dacă poate nu este deloc o amenințare, rimează cu: Eșuezi”, mărturisește ea. Artista recunoaște că are tendința de a căuta criticile online, pentru că îi validează nesiguranțele. „Este un mod inutil de a-ți petrece timpul. Nu face nimic pentru tine, în afară de a hrăni o parte din tine care s-a format în copilărie.”

„Terapia m-a ajutat să văd prin ceață”

Soluția a venit odată cu albumul „Scarlet”, când a început să meargă la terapie. „Nu sunt vindecată de nimic”, spune ea. „Dar mă ajută să înțeleg de ce fac lucrurile pe care le fac.” Prietena și colaboratoarea sa, SZA, confirmă transformarea: „Precizia și libertatea de obicei nu merg mână în mână, dar la ea da”.

În martie, Doja a vorbit pe TikTok despre lupta cu tulburarea de personalitate borderline (BPD), spunând că este „atât de ușurată și atât de mândră” de progresele făcute. Terapia a ajutat-o și în viața personală. Se descrie ca fiind o „devoratoare de întâlniri în serie” și, la 30 de ani, glumește: „Am 30 de ani, deci ovulez și sunt excitată”.

Deși are un iubit care urmează să o viziteze în turneu, partea ei preferată dintr-o relație este surprinzătoare. „Iubesc când pleacă.”

Insistă că e un lucru sănătos. „Asta a făcut terapia pentru mine. Mi-a permis să fiu departe și să fiu în pace, fără să fiu genul: ‘Am nevoie de cărți de tarot. Am nevoie de un răspuns. Dă-mi mesaj’. Nu mai fac nimic din toate astea. E foarte plăcut.”