Doar 3 luni de căsnicie – o influenceriță șterge cu laser 3 tatuaje după dezvăluirile soțului

Direct la laser. La nici 24 de ore după ce fostul soț a aruncat bomba în direct la TV, influencerița Tammy Hembrow a trecut la fapte și a decis să șteargă orice urmă a relației de pe pielea ei. Un gest rapid. Public. O replică tăioasă, spun mulți, la dezvăluirile care au uluit fanii.

La 31 de ani, vedeta a confirmat că renunță la trei tatuaje, două dintre ele având legătură directă cu Matt Zukowski, scrie Mirror. Anunțul a picat la fix, la mai puțin de o zi după ce Zukowski, concurent la versiunea australiană a emisiunii „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, a dat din casă detalii intime despre mariajul lor eșuat.

„Nu mai am nevoie de ele”. Ce tatuaje șterge Tammy cu laserul

Tammy Hembrow a fost directă. A postat un video pe Instagram, din mașină, în drum spre clinică. „Astăzi este ziua în care îmi scot câteva tatuaje”, a spus ea, înainte de a enumera fără ocolișuri amintirile de care voia să scape.

Primul? Data nunții, de pe încheietura mâinii. „Tatuajele pe care le scot sunt data nunții, nicio surpriză că nu mai am nevoie de el”, a zis ea. Al doilea tatuaj este și mai personal. „Și apoi am numele fostului meu soț pe șold, de care, la fel, nu mai am nevoie.”

Gata. Simplu și la obiect.

Al treilea este o floare mare de pe spate, un tatuaj de care oricum voia să scape. Doar că a amânat. De ce? De frică. „Am tot vrut să fac asta de mult timp, dar principalul lucru care m-a oprit este frica de durere. Aparent, doare mai rău decât să-ți faci un tatuaj”, a recunoscut ea. Peste teamă a trecut însă, dovadă fiind imaginile postate ulterior, din timpul procedurii.

Dezvăluiri din junglă: Infertilitate și un mariaj secret de 3 luni

În timp ce Tammy se pregătea de laser, fostul ei soț, Matt Zukowski, făcea dezvăluiri șocante tocmai din Africa de Sud. Aflat în tabăra din Parcul Național Kruger, fostul star „Love Island Australia”, acum în vârstă de 30 de ani, a vorbit despre problemele sale de fertilitate. „Nu pot avea copii. Trag cu gloanțe oarbe”, le-a spus el direct colegilor de emisiune.

A povestit că el și Tammy, care are deja trei copii din alte relații, se gândeau la fertilizare in vitro înainte de divorț pentru că își doreau o familie. „Încercam să găsim o soluție. Luasem o decizie în privința asta, dar nu am mai apucat să mergem mai departe”, a adăugat el.

Bomba a venit abia apoi. Întrebat cât a durat căsnicia, Matt a dat cărțile pe față. „Public, a durat șapte luni,” a zis el, completând apoi în șoaptă: „Dar de fapt au fost doar trei.” Reacția unei colege a fost imediată: „Ați rezistat trei luni în căsnicie?”. Matt a confirmat. „Da. Public a fost șapte.”

Coincidență? Decizia radicală a venit la 24 de ore după mărturisiri

Tammy nu a comentat nimic. Nici despre acuzații, nici despre dezvăluiri. A ales să acționeze, nu să vorbească. Faptul că s-a dus să-și scoată tatuajele la nici o zi după ce Matt a povestit cele mai intime detalii ale relației lor nu pare deloc o întâmplare.

Coincidență? Greu de crezut.

Mesajul pare clar: capitolul Zukowski e închis. Șters. Eliminat, la fel ca cerneala de pe piele. O metodă modernă și dureroasă de a încheia o poveste cu mai multe secrete decât se știa.

Ironia sorții: Și fostul soț e plin de tatuaje dedicate ei

Ironia sorții… Matt Zukowski nu e singurul cu amintiri pe piele. Și el are tatuată data nunții. Plus cuvintele „întotdeauna și pentru totdeauna” deasupra genunchiului. Doar că pentru el, ștergerea lor va trebui să mai aștepte.

Blocat în jungla africană pentru filmări, Zukowski va mai purta o vreme amintirile dedicate fostei soții. Abia după ce iese din competiție va putea, dacă va vrea, să facă același lucru ca Tammy. Să șteargă permanent un trecut care s-a dovedit mult mai scurt decât știa oricine.