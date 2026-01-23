Divorț pe Facebook pentru Camelia Voinea – Soțul o acuză că trăia în casă cu fostul iubit

Un șoc total. Faimoasa antrenoare de gimnastică Camelia Voinea a aflat că mariajul ei s-a terminat. Cum? În cel mai public mod cu putință: de pe rețelele de socializare. Soțul ei a decis să pună punct. Și nu oricum.

Claudiu Dragoș Bănescu, partenerul de viață al antrenoarei, a publicat un mesaj exploziv care a aruncat pur și simplu în aer liniștea familiei. Anunțul divorțului, conform informațiilor apărute în Spynews, a venit la doar câteva zile după un incident tensionat care a necesitat chiar intervenția poliției la Complexul Sportiv Lia Manoliu, adăugând un nou strat de dramă întregii povești.

De la ceartă la Poliție și un divorț anunțat online

Totul pare să fi pornit de la o altercație între cei doi. Deși Bănescu a încercat ulterior să minimizeze evenimentul, descriindu-l drept „o simplă ceartă”, prezența unui echipaj de poliție la fața locului spune o altă poveste. Una despre o tensiune mult mai mare. A fost scânteia.

La scurt timp după acest episod, Claudiu Dragoș Bănescu a luat o decizie radicală, intrând pe social media pentru a anunța public că divorțează de Camelia Voinea, o mișcare care a surprins pe toată lumea, inclusiv, se pare, chiar pe soția sa. Coincidență? Greu de crezut, având în vedere că anunțul a apărut la doar câteva zile distanță de vizita polițiștilor, semn că problemele din cuplu atinseseră un punct critic.

Dezvăluiri șocante din intimitatea familiei. Fostul iubit, chiriaș în casă

Adevărata bombă a fost aruncată odată cu dezvăluirile intime făcute de soțul antrenoarei. Și-a vărsat tot amarul. Claudiu Dragoș Bănescu a expus un detaliu de necrezut din viața lor de familie, anume că, ani la rând, în aceeași casă ar fi locuit și fostul partener de viață al Cameliei Voinea.

O situație greu de imaginat. Bărbatul a lăsat să se înțeleagă că acest aranjament neconvențional a fost o sursă constantă de tensiune și disconfort în căsnicia lor. Postarea sa a deschis o cutie a Pandorei, oferind publicului o imagine complet neașteptată asupra vieții private a uneia dintre cele mai cunoscute figuri din gimnastica românească.

Umilit și numit „țăran” în propria locuință

Bărbatul a mers și mai departe cu dezvăluirile dureroase. Acesta a susținut că ar fi fost umilit în mod repetat, fiind etichetat drept „țăran” chiar de către fostul partener al soției sale, care locuia sub același acoperiș. Apelativul jignitor, aruncat, se pare, în propria casă, a adăugat o dimensiune personală și umilitoare conflictului.

Această acuzație gravă pictează o dinamică sumbră în interiorul căminului conjugal, mesajul său trădând un sentiment profund de frustrare și de lipsă de respect, acumulate în timp și care, în cele din urmă, au explodat public.

Reacția Cameliei Voinea. O replică surprinzător de calmă

Surprinzător sau nu, în fața acestui val de acuzații, Camelia Voinea a ales o abordare complet diferită. A oferit o primă reacție, dar a evitat să intre într-un război al declarațiilor. Antrenoarea a explicat că soțul său „a exagerat” în afirmațiile făcute pe Facebook.

Mai mult, aceasta a subliniat că nu intenționează să răspundă cu aceeași monedă, refuzând să adreseze „cuvinte jignitoare la adresa lui”. O postură calculată, care contrastează puternic cu ieșirea partenerului său. Acest nou scandal vine într-o perioadă deja complicată pentru Camelia Voinea, care recent a fost în centrul atenției și din cauza unor acuzații de abuz aduse de foste eleve. Finalul acestui capitol tumultuos din viața antrenoarei rămâne deschis.