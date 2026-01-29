Divorț după 2 ani pentru Olivia Attwood – un PR secret și o mutare șocantă

S-a terminat. Zvonurile despre divorțul Oliviei Attwood de fotbalistul Bradley Dack au explodat. O postare a lămurit totul. Un citat puternic, urmat de o mutare bruscă într-un apartament gol din Londra, confirmă practic finalul unei căsnicii care a durat doar doi ani.

Totul a pornit, conform publicației britanice Ok, de la un clip cu Angelina Jolie distribuit de vedeta ITV. Sfatul actriței pentru cei în suferință a fost clar: „Mergi direct prin el, chiar prin el. Simte-l, fii în el, nu-l evita, intră complet în el, simte totul și apoi treci prin el și ieși pe partea cealaltă. […] Este despre cât de bine mergi prin foc, dar mergi prin el”. Asta spunea Jolie în clipul preluat de Olivia.

Ce a declanșat furtuna? O „încălcare a încrederii”

Olivia, 34 de ani, și Bradley, 32, erau căsătoriți de doi ani. Relația lor scârțâia, însă, încă din vară. Atunci, vedeta a fost văzută în ipostaze cam apropiate cu prietenul ei, Pete Wicks, în timpul unei vacanțe în Ibiza. Dar lovitura de grație? A venit abia acum. Surse din anturajul lor vorbesc despre o „încălcare recentă a încrederii” din partea lui Bradley. Detaliile exacte lipsesc. Dar faptele sunt clare. Olivia s-a mutat. Singură.

Operațiunea „Divorț fără pată”: PR-ul personal intră în scenă

Surprinzător sau nu, în mijlocul acestui haos personal, Olivia Attwood a luat o decizie drastică pentru a-și proteja cariera: a angajat în secret un specialist în relații publice. Misiunea lui? Să gestioneze divorțul ultra-mediatizat. Marea ei teamă este că viața personală i-ar putea distruge cariera aflată în plină ascensiune. „Situația a fost haotică de luni de zile. Olivia nu știa ce să facă și nici agenții ei, așa că a angajat un PR personal”, a declarat o sursă. Publicistul ales are, se pare, legături strânse cu ITV, o mișcare menită să-i protejeze imaginea, mai ales că are emisiuni de succes la acest post, precum „Olivia Attwood’s Getting Filthy Rich”.

Între postări triumfătoare și realitatea unui apartament gol

Ironia sorții… Cariera înflorește, viața personală se duce de râpă. Cu doar câteva ore înainte să posteze imagini dintr-un apartament dezolant, Olivia poza triumfătoare la metroul londonez lângă un afiș uriaș cu cele trei emisiuni ale sale de la ITV. „Îmi cer scuze dacă asta vă face naveta de dimineață prin Londra și mai rea”, a glumit ea în descriere. Apoi, contrastul brutal. Un video o arată stând pe podeaua goală a noului ei apartament. Peste imagini, un text: „Acel vis a fost plantat în inima ta cu un motiv”. Și o promisiune: „2026.. o nouă casă în orașul în care m-am născut”.

Val de susținere din partea vedetelor

Reacțiile prietenilor celebri n-au întârziat. Prezentatoarea Maya Jama i-a transmis un mesaj simplu: „Tot înainte și tot mai sus”. La rândul ei, Ella Rae Wise a încurajat-o: „ești uimitoare și nu lăsa pe nimeni să-ți spună altceva xxxx”. Katie Piper și Georgia Harrison i-au trimis emoticoane cu inimi, un gest de sprijin într-un moment greu. Pentru vedeta britanică, e clar un nou început. Unul pe care, de data asta, îl va scrie de una singură.