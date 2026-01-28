Divorț de milioane, un Lexus furat în 13 zile și secretul elitei din Melbourne

Răzbunarea se servește cel mai bine trăind o viață de vis. Asta pare să demonstreze Cate Sayers. Și o face fără scuze. Cu toate astea, în cercurile înalte din Melbourne, unii abia așteaptă să-i pună o etichetă, alimentând un scandal care deja a luat foc, conform Dailymail.

După ce s-a despărțit de soțul ei, puternicul om de afaceri Luke Sayers, zvonurile au început să curgă. Ce se șoptește prin oraș? Că femeia „se afișează prin oraș cu un iubit european”, conform unei documentări Dailymail. Adevărul, însă, are mult mai multe nuanțe. Și pune totul într-o lumină complet diferită.

O poză intimă, un proces și fiicele de partea tatălui

Scandalul e uriaș. Cate l-a dat în judecată pe Luke pentru defăimare. Îl acuză că a insinuat la Unitatea de Integritate a Ligii de Fotbal Australian (AFL) că ea ar fi postat o fotografie indecentă pe contul lui de Twitter în ianuarie 2025. Ea susține și că acesta a făcut afirmații false despre sănătatea ei mintală în timp ce se lupta să-și păstreze funcția. Așadar, are un iubit european? Răspunsul scurt este da. Dar felul în care e prezentată situația este intenționat răutăcios. Prietenii apropiați ai lui Cate au lămurit lucrurile: căsnicia era gata de mult, iar Cate nu și-a ascuns noul partener, un italian cu care a început o relație normală după separare. Surprinzător sau nu, drama a luat o altă turnură săptămâna trecută. Două dintre fiicele cuplului au dat o declarație publică în care își susțin tatăl. „Pe baza a ceea ce am trăit și experimentat, suntem alături de tatăl nostru și de poziția sa. Dacă va fi necesar, vom depune mărturie pentru a susține apărarea tatălui”, au transmis ele. Decizia a șocat. Un apropiat al lui Cate a pus întrebarea cheie: „Oare ele știu ce apără, de fapt?”. Între timp, Cate, care are grijă de o altă fiică a cuplului cu nevoi speciale, pare de neclintit. Se pregătește de o vacanță în Italia.

De la rege al fotbalului la antreprenor pentru… „părțile intime”

Într-un alt colț al lumii mondene, o legendă a sportului se reinventează total. Dustin Martin. Considerat cel mai mare jucător de fotbal australian al secolului XXI, s-a retras în 2025, dar acum intră în „era sa media”. Și o face într-un mod cu totul neașteptat. A lansat o linie de produse de îngrijire personală, iar un produs anume a atras toată atenția la Australian Open. Numele lui? „Face + Body & Balls Wash”. Descrierea oficială: „un produs eficient pentru spălarea întregului corp, de la testicule la posterior”. Jucătorii de la turneu au primit pachete cu produsele. Chiar și antrenorul de top Petar Popovic s-a declarat impresionat: „Sunt uimit de deodorantul prebiotic pentru testicule. Chiar umple un gol pe piață”. Pe lângă cosmetice, Dusty a semnat un contract pe doi ani cu un dealer de mașini de lux și se plimbă prin Melbourne cu un Porsche Macan. O tranziție neașteptată. Și profitabilă.

Karma instant: mașină furată la 13 zile după ce a fost concediat

Ironia sorții… Tony Tardio, un cunoscut prezentator de știri radio, a avut o vară de coșmar. La finalul lui 2025, după peste 30 de ani la postul 3AW, a fost concediat. Pentru a-și ridica moralul, și-a cumpărat un cadou de Anul Nou: un Lexus negru, model 2021. Bucuria a fost de scurtă durată. Foarte scurtă. La doar 13 zile după ce a luat mașina, aceasta a fost furată de pe stradă. „În primul rând, nu sunt fericit în legătură cu mașina”, a declarat Tardio. „De fapt, sunt foarte nefericit. Sunt nervos! Oamenii ar trebui să poată deține ceea ce vor și să se bucure de asta.” Mașina e de negăsit, dar hoții s-ar putea să aibă o surpriză. Una urât mirositoare. „Am lăsat o duzină de ouă în portbagajul acelei mașini”, a dezvăluit Tardio. „Sper ca ouăle să se fi stricat, iar hoții să aibă de-a face cu mirosul ăla!”

Secretele elitei: un medicament „minune” și mesaje care ard

În cercurile înalte din Melbourne, se vorbește tot mai mult despre Retatrutide. Un nou peptid. Cunoscătorii îi spun simplu „Ret”. Este considerat următorul nivel după Ozempic și Mounjaro, iar elita îl folosește pentru a-și „supraîncărca” rezultatele la slăbit. Produsul, încă experimental și cu efecte secundare necunoscute, se poate cumpăra online. Fiolele costă în jur de 300 de dolari. Iar secretele nu se opresc aici. O bonă a descoperit recent mai mult decât trebuia. Pregătea un iPad pentru copiii pe care îi îngrijea. În loc de desene animate, pe ecran au apărut o serie de mesaje compromițătoare între doi prezentatori TV foarte cunoscuți. Cine sunt? Numele lor rămân un secret. La fel și postul TV. Dar o lecție rămâne valabilă. Nimic nu scapă bonei…