Dischetele cu morcov de 24$ care promit calmarea arsurilor solare

Autor - Bianca Gheorghe
Dischetele demachiante Skinfood Carrot Carotene Calming Water Pads, la prețul de 24 de dolari, au devenit o soluție neașteptată pentru o arsură solară severă. O jurnalistă de beauty le-a testat recent după o vacanță în Florida, iar rezultatele au fost surprinzătoare pentru un produs atât de simplu.

Tonerul, o nouă generație

Tonerele nu mai sunt ce-au fost acum 10 sau 20 de ani. S-au dus zilele tratamentelor dure, pe bază de alcool, care agresau și uscau tenul. Acum, formulele moderne sunt hidratante, calmează și oferă volum pielii, acționând mai degrabă ca un primer pentru restul rutinei de îngrijire. Dermatologul newyorkez Arielle Kauvar, MD, confirmă această schimbare de perspectivă. Ea spune că tonerele de azi „pregătesc pielea pentru toate serumurile, cremele hidratante și orice altceva urmează, ajutându-le să se absoarbă mai repede și mai în profunzime.”

Testul suprem: arsura solară

Iar aceste dischete de la Skinfood, îmbibate cu extract de rădăcină de morcov și glicerină, exact asta fac. Sarah Kinonen, director de beauty la Allure.com, s-a întors recent din Florida cu o arsură solară destul de urâtă (un incident nefericit, dar familiar multora). Și, hai să fim serioși, cui nu i s-a întâmplat? Crema de protecție solară a surorii sale expirase, un detaliu descoperit, clar, prea târziu.

În căutarea unei soluții rapide de calmare, a aplicat câteva dischete pe obraji, pe gât și pe umeri. Senzația a fost nu doar incredibilă pe moment, dar și crema bogată aplicată ulterior a părut că se absoarbe mult mai ușor în piele. Poate a fost un efect placebo, recunoaște ea, dar cert e că pielea s-a simțit excelent, pe cât de bine se putea simți după un asemenea incident.

Cum le folosești pentru efect maxim

Dar ce faci dacă, din fericire, nu ai o arsură solară? Pentru utilizatorii fără astfel de probleme, ritualul e simplu. După curățarea tenului, dischetele se aplică direct pe zonele care au nevoie de un plus de hidratare, cum ar fi obrajii sau fruntea.

Se lasă să acționeze între 5 și 10 minute.

Apoi, se masează în piele orice esență rămasă, înainte de a continua cu restul rutinei – serum, cremă hidratantă și, neapărat, protecție solară. Pielea pur și simplu va „înghiți” produsul.

Dischetele Skinfood Carrot Carotene Calming Water Pad sunt incluse în ediția din martie a cutiei Allure Beauty Box.

