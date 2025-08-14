Dietele rapide pot fi mai periculoase decât crezi, conform unui studiu nou realizat.

Dietele rapide, mai periculoase decât crezi. Ce arată un nou studiu

Un studiu recent publicat în BMJ și prezentat de ScienceDaily avertizează că dietele de slăbit rapide, promovate ca soluții minune pentru o siluetă perfectă, pot ascunde riscuri serioase pentru sănătate. Specialiștii spun că aceste programe nu livrează întotdeauna rezultatele promise și pot provoca efecte negative greu de ignorat.

Cercetătorii atrag atenția că pierderea rapidă a kilogramelor nu înseamnă automat o stare de sănătate mai bună pe termen lung. Mai mult, obsesia pentru numărul de pe cântar poate alimenta stigmatizarea corporală, tulburările alimentare și disfuncțiile metabolice. În multe cazuri, aceste regimuri nu reduc riscul de mortalitate sau bolile cardiovasculare, iar kilogramele reapar adesea după o perioadă.

Potrivit studiului, slăbitul ar trebui privit ca parte dintr-un plan de viață echilibrat, nu ca o cursă contra cronometru. Experții recomandă o abordare integrată, în care alimentația variată, exercițiile fizice adaptate și suportul emoțional să fie prioritare în fața restricțiilor drastice.

Restricțiile calorice severe – pericol pentru sănătatea mintală

Cercetări recente aduc un plus de claritate asupra acestui subiect. Un studiu publicat în Nature Medicine arată că persoanele care consumă în principal alimente gătite acasă, puțin procesate, au șanse duble să slăbească în comparație cu cele care urmează diete bazate pe produse ultra-procesate, chiar și atunci când aportul caloric este similar.

În schimb, un alt studiu, apărut în BMJ Nutrition Prevention & Health, arată că dietele extrem de sărace în calorii cresc considerabil riscul de depresie, în special la bărbați, din cauza deficitului de nutrienți esențiali precum proteinele, acizii grași omega-3 și vitaminele. „E o victorie falsă” – avertizează cercetătorii – „Ai impresia că ai câștigat lupta cu kilogramele, fără să știi că o pierzi pe cea cu tine și cu mințile tale.”

Soluția: planuri personalizate și echilibru

În lumina acestor concluzii, medicii insistă asupra prudenței și adaptării fiecărui plan alimentar la nevoile individuale. Ei recomandă renunțarea la extreme, cultivarea unei relații sănătoase cu mâncarea și menținerea unui echilibru între obiectivele estetice și sănătatea fizică și mentală. Obiectivul final nu ar trebui să fie doar pierderea în greutate, ci o stare de bine sustenabilă pe termen lung.

Articolul este disponibil pe site-ul nostru în partea română. Noutatile din wellness si diete sunt mereu la un click distanță.



Sursa: Aici