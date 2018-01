Trucuri usoare pentru a scapa de kilogramele acumulate de sarbatori

In timpul sarbatorilor, ai parte de tot felul de preparate care iti lasa gura apa. Rezultatul, cel mai probabil, este excesul de kilograme.

Nu te panica daca vezi ca te-ai ingrasat. Mai jos veti gasi cateva sfaturi foarte simple.

Cafea neagra

In primele cateva saptamani dupa sarbatori, optati pentru cafea neagra la inceputul zilei sau in timpul pauzelor. Sau puteti opta pentru variante mai sanatoase decat latte-ul preferat, cum ar fi cel care este bogat in lapte de nuca de cocos.

Ciocolata neagra

Satisface-ti pofta de dulce cu o patratica de ciocolata neagra in loc de dulciurile pline de zahar. Pe langa faptul ca este scazuta in calorii, ciocolata neagra contine 70% cacao, oferind un numar mare de beneficii pentru sanatate.

Mergi cu bicicleta

Foloseste bicicleta in locul masinii cand te deplasezi pana la magazin sau piata. Este mai prietenoasa cu natura si te va ajuta sa scapi de kilogramele in plus imediat.

Sari coarda

Ce este atat de nemaipomenit la saritul corzii este ca te ajuta sa arzi foarte multe calorii in jumatate din timp si o poti face oriunde. De asemenea, nu trebuie sa cheltui o suma mare de bani pentru a cumpara o coarda.

Foloseste scarile

In loc sa folosesti liftul sau scarile rulante la mall sau la birou, foloseste scarile, mai ales atunci cand urci deoarece va solicita muschii abdomenului, ai coapselor si fesierii.