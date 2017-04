Trucuri care te vor ajuta sa slabesti mai repede

Procesul de slabire este unul lung si dificil. Noi am gasit cateva trucuri care te vor ajut asa iti atingi scopul mai repede.

1. Apa

Asigura-te ca bei destula apa. Iti ajuta corpul sa elimine mai repede toxinele si sa isi pastreze temperatura corecta.

– bea un pahar de apa calda imediat ce te trezesti de dimineata

– apa la temperatura camerei inaintea meselor

– atunci cand te antrenezi, bea un pahar de apa cu o ora inainte de antrenament si o gura de apa la fiecare 15 minute in timpul antrenamentului. Inca un pahar dupa antrenament.

– umple-ti stomacul cu apa atunci cand ti-e pofta de ceva

2. Carbohidrati

O dieta slaba in carbohidrati te ajuta sa arzi grasimi deoarece vei produce mai putina insulina, un hormon ce depoziteaza grasime. Alege carbohidrati care au un index glicemic scazut sau mediu, cum ar fi:

– fructele

– fulgi de ovaz cruzi

– paste, orez si paine neagra

3. Gantere

Un metabolism rapid inseamna ca arzi mai multe calorii si scapi de mai multe kilograme in plus. Cea mai buna metoda de a-ti accelera metabolismul este sa iti tonifiezi corpul si sa te antrenezi corespunzator. Adaugand gantere in rutina ta de fitness va transforma antrenamentul intr-unul mai eficient si iti va ajuta metabolismul sa functioneze mai rapid timp de cateva ore de la terminarea antrenamentului.

4. Proteine

Aminoacizii sunt cheia dezvoltarii tesutului muscular. Alimentele cu cel mai ridicat nivel de aminoacizi sunt acelea ce contin multe proteine. Daca iti doresti sa arzi grasimi este esential sa incluzi alimente bogate in proteine la fiecare masa, fara sa intreci masura. Cele mai bune surse de proteine sunt:

– ouale fierte

– somonul, sardinele, tonul, macroul

– pieptul de curcan si de pui

– carnea rosie fara grasime

– produsele lactate cum ar fi iaurtul si branza cottage

– quinoa

5. Grasimile

Poate suna ciudat, dar corpul tau are nevoie de grasimi care produc un hormon ce te ajuta sa arzi grasimea. Totusi, nu toate grasimile sunt la fel. Este esential sa inlocuiesti grasimile daunatoare cu cele folositoare. Uita de burgeri si de cartofi prajiti, dieta ta trebuie sa includa doar grasimi care sunt gasite in:

– masline, floarea soarelui, porumb

– avocado

– ton, somon, sardine

– migdale, nuci, nuci de padure

6. Detoxifiera

Acestea sunt alimentele pe care trebuie sa le mananci daca iti doresti sa iti cureti si sa iti detoxifiezi corpul:

– castravete

– piper

– morcov

– spanac

– salata