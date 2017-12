Top alimente care combat celulita cu siguranta

Toate ne confruntam cu aceasta problema. Aspectul de coaja de portocala ne macina de fiecare data cand ne privim in oglinda. Am facut nenumarate sacrificii in acest sens. Am renuntat la prajituri, sucuri, tot ce ne face placere.

Ce putem face sa combatem acest aspect neplacut al vietii noastre? Suntem femei deci prin definitie trebuie sa fim frumoase, impecabile de fiecare data. Suntem taxate pentru orice minima de greseala si asta ne afecteaza.

Iata un top al alimentelor care combat celulita:

Fructele de padure reprezinta o alta categorie de alimente care lupta impotriva celulitei. Efectele lor benefice se datoreaza continutului de vitamina C, care stimuleaza producerea de fibre elastice de colagen in piele. Aceasta devine mai ferma, iar celulita, mai putin vizibila. Fructele de padure contin si multi antioxidanti care lupta impotriva acumularii de toxine in tesuturi, care pot agrava celulita.

Iaurtul este unul dintre produsele care intruneste toate aprobarile nutritionistilor pentru consumul zilnic. Studiile au demonstrat ca persoanele care consuma trei portii de iaurt bogat in calciu au mai putine depuneri inestetice de grasime decat cele care ocolesc acest aliment.

Papaya, un fruct tropical cu multiple proprietati, poate fi inclus intr-un regim alimentar anticelulitic datorita betacarotenului, element care stimuleaza refacerea tesuturilor.