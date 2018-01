Strategii care te ajuta sa arzi mai multe calorii cand faci cardio

Aveti un program zilnic agitat si nu va puteti permite sa petreceti ore in sala de gimnastica sau pe banda de alergare acasa? Nu va agitati.

Este foarte posibil sa ardeti mai multe calorii in jumatate de timp. Indiferent daca aveti 15 sau 45 de minute la dispozitie, iata cateva sugestii inteligente pentru amplificarea antrenamentului cardio si, in cele din urma, rezultatele:

Incalziti-va muschii

Inainte de antrenament, petreceti cel putin cateva minute intinzandu-va. Acest lucru va ajuta sa va incalziti muschii si sa ii faceti mai flexibili, ferindu-va de accidente. Cu muschii pregatiti pentru exercitii fizice, antrenamentul cardio trebuie sa fie mai sigur si mai eficient, permitandu-va sa maximizati numarul de calorii arse intr-o perioada scurta de timp.

Bea apa rece

Cei carora le place sa-si accelereze metabolismul sunt sfatuiti sa consume apa rece deoarece incercarea organismului de a readuce temperatura in intervalul normal dupa ce bei un pahar de apa rece consuma o multime de calorii. Va puteti bucura de acelasi beneficiu si in timpul antrenamentului. De fapt, un studiu britanic a constatat ca participantii la sala de fitness care au baut apa rece in timp ce lucrau au avut mai multa energie si au consumat mai multe calorii.

Creste inclinarea

Pentru multe persoane ocupate, banda de alergare este, de obicei, aparatul preferat de fiecare data cand doresc sa se antreneze. Daca nu aveti de ales decat sa petreceti cateva minute pe o banda de alergat, fie acasa, fie la sala de gimnastica preferata, este o idee grozava de a avea banda inclinata. Expertii spun ca acest lucru va poate face sa ardeti pana la 60% mai multe calorii! Asigurati-va ca va mentineti o pozitie verticala in intreaga rutina pentru a profita la maximum de utilizarea benzii de alergare.

Asculta muzica ritmata

Ascultarea melodiilor preferate este o modalitate excelenta de a scapa de plictiseala in timpul antrenamentului. Ascultarea melodiilor ritmate, conform Institutului de Cercetare pentru Stiinte, Sport si Exercitii, incurajeaza barbatii de pe biciclete sa pedaleze mult mai repede cand asculta melodii fericite. De asemenea, antrenamentele li se par mult mai usoare, permitandu-le sa isi invinga limitele si sa arda mai multe calorii.