Sportul este cea mai buna dieta! Cum sa slabesti rapid

Asta invatam cum sa slabim sanatos si frumos cu ajutorul sportului, fara o dieta alimentara stricta.

Sportul este secretul unui stil de viata sanatos, atunci cand este practicat intr-un mod corect, veti reusi sa scapati de kilogramele in plus si sa stabiliti un echilibru armonios intre trup si spirit. A sosit momentul sa folosit sportul ca pe o unealta care sa va scape de kilogramele in plus.

Trebuie in primul rand sa alegeti un program care sa vi se potriveasca si sa va axati pe exercitii aerobice.

Este foarte important sa stiti cate calorii ardeti in timpul unui exercitiu si sa aveti un regim alimentar sanatos.

Iata de ce este sportul cea mai buna si sanatoasa dieta si cum va ajuta sa slabiti

– alegeti exercitii variate, care sa nu va plictiseasca si vedeti in primul rand ce exercitii vi se potrivesc.

– trebuie sa stiti exact cate calorii consumati, ce grupe de muschi lucrati si cate exercitii trebuie sa faceti intr-o zi.

– exercitiile aerobice sunt recomandate, acestea fiind cele mai bune pentru slabire.

– exercitiile de forta sunt recomandate si ele pentru a fi incluse in rutina zilnica.

– faceti sport 30-45 de minute pe zi, patru sau cinci zile pe saptamana. In cazul in care vreti sa slabiti este important sa faceti cat mai multe exercitii fizice.

– este indicat sa va feriti de gustarile nesanatoase. Contine multe calorii si este foarte greu sa le dati jos.

– Lasati lenea la o parte, trebuie sa va inarmati cu multa energie daca vreti ca sportul sa va ajute sa slabiti. Trebuie sa va faceti exercitiile cu multa responsabilitate.

– o gandire pozitiva ajuta la slabit.