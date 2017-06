Slabesti miraculos! Bea un pahar din aceasta bautura inainte de culcare

Un singur pahar care contine acest amestec te poate ajuta sa reduci arzi grasimile, mai ales grasimea din zona abdomenului. Este usor de preparat si s-a dovedit a fi eficienta in grabirea rezultatelor intr-o perioada scurta de timp daca este consumata in mod regulat.

Grasimea abdominala poate fi incapatanata asa ca in loc sa renunti, incearca aceasta bautura care te va ajuta sa iti atingi scopurile.

In timpul somnului metabolismul functioneaza mai lent decat atunci cand esti treaza. Scopul acestei bauturi este sa iti grabeasca metabolismul si sa arzi calorii in timp ce dormi.

Combina urmatoarele ingrediente, prepara aceasta bautura revigoranta si scapa de grasimea abdominala o data pentru totdeauna.

Ingrediente:

– 1 castravete

– putin patrunjel

– o lamaie

– o lingurita de ghimbir ras

– o lingurita de suc de aloe vera

– o jumatate de pahar de apa

Mod de preparare:

Stoarce urmatoarele ingrediente si consuma bautura inainte de culcare.