Slabeste dupa nastere cu dieta Andreei Banica

Andreea Banica arata fabulos, desi are doua nasteri la activ. Vedeta a impartasit tuturor secretul ei.

Afla cum se mentine in forma, dar si cum reuseste sa slabeasca in momentul in care nu mai este multumita de felul in care arata.

“De-a lungul timpului am încercat tot felul de metode, diete de a slăbi și a mă menține la o anumită greutate, însă după ce am născut 2 copii, mi-am dat seama că nu mai este important câte kilograme am, ci cum și unde sunt așezate, proporția corpului. Atunci când mă uit în oglindă, trebuie să mă plac. Dacă dezbracată arăt ok, cu siguranță când mă îmbrac, mă voi simți minunat să văd că îmi vine bine orice pun pe mine, chiar și cămașa albă a lui Lucian.

În trecut am fost și la nutriționist și vă recomand să mergeți, dacă auziți de la prieteni că au avut rezultate bune cu nutriționiștii la care au apelat. Este pentru binele vostru, al organismului și sănătății voastre!!!”, a scris Andreea Banica pe blogul personal.

Prima saptamana

Luni

Micul dejun: 2 oua fierte+un fruct din categoria citricelor

Pranz: 2 felii de paine integrala+un fruct

Cina: salata cu pui

Marti

Micul dejun: 2 oua fierte+un fruct din categoria citricelor

Pranz: salata cu legume verzi si pui

Cina: salata de legume, o portocala si 2 oua fierte

Miercuri

Micul dejun: 2 oua fierte+un fruct din categoria citricelor

Pranz: o felie de paine integrala, o bucatica de branza slaba in grasimi si o rosie

Cina: salata si pui

Joi

Micul dejun: 2 oua fierte+un fruct din categoria citricelor

Pranz: un fruct

Cina: salta si pui gatit la aburi

Vineri

Micul dejun: 2 oua fierte+un fruct din categoria citricelor

Pranz: legume gatite la aburi si 2 oua fierte

Cina: salta si carne la gratar/peste

Sambata

Micul dejun: 2 oua fierte+un fruct din categoria citricelor

Pranz: fructe

Cina: pui gatit la abur si legume

Duminica

Micul dejun: 2 oua fierte+un fruct din categoria citricelor

Pranz: salata de rosii, legume gatite la abur si pui

Cina: legume gatite la abur

Saptamana a doua

Recunosc ca de multe ori mananc mai mult „pe drumuri”, dar incerc sa o respect oriunde as fi si imi iau de acasa pachetel.

Luni

Micul dejun: 2 oua fierte+un fruct din categoria citricelor

Pranz: salata si pui

Cina: o portocala, salata de legume si 2 oua fierte

Marti

Micul dejun: 2 oua fierte+un fruct din categoria citricelor

Pranz: 2 oua fierte si legume gatite la aburi

Cina: salata si peste/carne la gratar

Miercuri

Micul dejun: 2 oua fierte+un fruct din categoria citricelor

Pranz: salata si pui

Cina: o portocala, salata de legume si 2 oua fierte

Joi

Micul dejun: 2 oua fierte+un fruct din categoria citricelor

Pranz: legume gatite la aburi, branza cu continut slab de grasim si 2 oua fierte

Cina: salata si pui gatit la aburi

Vineri

Micul dejun: 2 oua fierte+un fruct din categoria citricelor

Pranz: salata de ton

Cina: salata si 2 oua fierte

Sambata

Micul dejun: 2 oua fierte+un fruct din categoria citricelor

Pranz: salata si pui

Cina: fructe

Duminica

Micul dejun: 2 oua fierte+un fruct din categoria citricelor

Pranz: legume si pui gatite la abur

Cina: legume si pui gatite la abur