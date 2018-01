Sfaturi de luat in considerare inainte sa devii vegan

Oamenii de astazi sunt mai constienti de starea lor de sanatate comparativ cu anii trecuti si de aceea multi se gandesc sa devina vegetarieni sau vegani in speranta de a-si corecta dieta gresita pentru a castiga substantele nutritive de care are nevoie corpul lor.

Cu toate acestea, daca sunteti obisnuiti sa consumati carne si alte tipuri de alimente care nu sunt permise intr-o dieta vegana, este posibil sa va fie dificil sa sustineti acest stil de viata. Dar daca sunteti determinat sa faceti aceasta schimbare, iata cateva sfaturi.

1. Urmeaza-ti propriul ritm

Una dintre provocarile pe care le presupune veganismul este renuntarea la consumul de carne. Cel mai bun pas pe care trebuie sa faceti tranzitia usor. Indepartati un tip de carne din alimentatia dvs. si schimbati-o cu un inlocuitor vegan. Puteti incepe, de asemenea, cu ceva vegan cum ar fi un smoothie verde inainte de micul dejun obisnuit sau poate o gustare pe baza de plante inainte de desertul de dupa amiaza. In acest fel, stomacul se va simti plin, astfel incat sa nu fiti tentati sa mancati mai mult decat este necesar.

2. Tine pentru tine

Un alt sfat care va poate ajuta sa incepeti cu adevarat o dieta vegana este sa o pastrati pentru voi. Acest lucru va va scuti de intrebarile rudelor si a prietenilor. Ceea ce este important este ca sunteti constient de dorinta dvs. de a face aceasta schimbare in viata voastra, astfel incat sa va puteti concentra pe adoptarea acestui nou stil de viata al dvs.

3. Nu pierzi in greutate imediat

Cei mai multi oameni care incearca sa devina vegani presupun ca vor pierde in greutate de indata ce fac schimbarea, dar acest lucru nu este adevarat. De fapt depinde de schimbarile pe care le faceti cu dieta actuala. Daca dieta dvs. consta in consumul de alimente zaharoase, sarate si alimente procesate, veti vedea schimbari fizice atunci cand veti deveni vegan. Pe de alta parte, daca dieta dvs. consta in alimente minim procesate, este posibil sa nu aveti niciun impact imediat.

4. Cauta un grup de sustinere

Tranzitia nu va fi atat de usoara, mai ales atunci cand veti fi bombardati in mod constant cu intrebari referitoare la alegerile dumneavoastra alimentare. O modalitate buna de a va gestiona frustrarea este sa aveti un grup de sprijin pe care sa il puteti contacta atunci cand lucrurile devin deja coplesitoare. Acesta poate fi un prieten care traieste la doua usi distanta sau chiar un prieten de pe Facebook. Sansele sunt ca acesti oameni sa stie prin ce treceti si veti fi mai mult decat fericiti sa va ajutati. Avand un grup de sprijin, lumea ta de vegan se va largi cu siguranta si vei ajunge sa explorezi noi feluri de mancare pe baza recomandarilor altor vegani.