Secretul siluetei Dianei Munteanu! Cum reuseste sa se mentina intr-o forma de invidiat la 39 de ani

Una dintre cele mai frumoase si indragite vedete de la noi este, fara doar si poate, Diana Munteanu, care se mandreste cu o silueta de adolescenta, in ciuda faptului ca are 39 de ani si este mama unui copil.

Diana Munteanu a marturisit ca reuseste sa se mentina in forma cu ajutorul unei diete bazate pe legume si fructe si, ba mai mult se mandreste cu faptul ca aproape a reusit sa renunte la carne.

„Viata echilibrata si sanatoasa pe care o duc, dar si plus implinirile sufletesti sunt factorii care m-au pastrat in forma in care sunt acum. Cred ca trebuie sa existe un echilibru in toate. In ceea ce ma priveste nu prea mai consum carne, dar mananc foarte mult peste, foarte multe salate, fructe si legume in toate formele lor, fructe.

Oricand poate lipsi carnea din meniul meu, dar niciodata salata. Am renuntat la carnea de pui. Pur si simplu nu o mai pot manca. Si am renuntat aproape de tot si la cea de vita, am impresia ca organismul meu nu o mai suporta. Singurul desert la care nu pot renunta este inghetata,” a declarat Diana Munteanu, pentru csid.ro.

De asemenea, ea a marturisit ca uneori se rasfata un un burger preparat in casa chiar de ea, in detrimentul cartofilor prajiti:: ”Nici nu-mi mai amintesc. Nu prea mai stiu ce gust au si nici nu prea am mancat in viata mea la fast-food. Daca este ceva la care mai poftesc este un burger. Daca vreau sa-mi fac pofta, prefer sa fac eu singura un burger. Iau carnea, o toc si fac burger de casa.”, a mai povestit ea.