Secretul cand vine vorba de slabit nu consta in ceea ce mananci, ci in CAND mananci

Poate parea chic si european sa mananci la ora 9 seara, insa acest obicei poate duce la o talie mai mare in timp.

Exista o multime de obiceiuri zilnice care pot contribui la depunerea de grasime, de la consumul sucurilor dietetice la lipsa de odihna.

Aparent, persoanele care au obiceiul de a lua mesele zilnice mai tarziu decat trebuie prezinta riscuri mai mari de obezitate chiar daca nu mananca mai mult decat ar fi mancat mai devreme.

Pentru acest studiu au fost folosite 2 grupuri de oameni: un grup care a consumat 3 mese si 2 gustari intre orele 8 dimineata si 7 seara, iar celalalt grup a luat toate cele 3 mese si doua gustari intre ora pranzului si 11 seara. Toti participantii au avut indici corporali normali, au respectat aceeasi dieta, au dormit aproximativ 7 ore pe noapte si au urmat un program de fitness.

Dupa o perioada de 18 saptamani, grupul celor care a luat mesele mai tarziu au luat in greutate, metabolismul a incetinit, nivelul colesterolului si al insulinei a crescut, iar grupul celor care au luat mesele la orele potrivite au avut numai beneficii.

A fost deja stabilit cu mult timp in urma ca lipsa odihnei poate duce la acumularea kilogramelor in plus, dar acest studiu arata ca si mesele zilnice afecteaza programul de odihna.

Aceasta este o interventie la nivel comportamental care poate fi benefica si usor de implementat in viata unei persoane. Chiar daca nu o poti face tot timpul, poti respecta aceste reguli 80% din timp.