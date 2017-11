Secrete de dieta pentru a slabi

Conform statisticilor, o persoana obisnuita incearca sa slabeasca de cel putin patru ori pe an, insa doar una din 100 de persoane reuseste sa slabeasca cu adevarat si se poate lauda cu rezultatele obtinute.

Noi vrem ca si tu sa fii una din acele persoane, asa ca ne-am decis sa impartasim cu tine cateva secrete care te vor ajuta sa suferi mai putin si sa iti atingi scopul mult mai usor.

1. Tine-te de treaba

Mereu este dificil sa incepi o dieta care iti cere sa mananci doar fructe si legume daca esti obisnuita sa mananci in mare parte de la fast food. Este un mare stres pentru corp, iar acesta va actiona in consecinta. Incearca sa faci schimbari treptate.

2. Noteaza-ti progresul intr-un carnetel

Este foarte important sa iti monitorizezi cu atentie progresul. Pe aceasta cale vei stii mereu cat ai slabit. In multe cazuri, va trebui sa astepti luni de zile pana vei vedea progrese, asa ca iti poti nota intr-un carnetel toate schimbarile pentru a nu iti pierde ambitia.

3. Fii activa fizic

O dieta sanatoasa te ajuta sa slabesti, insa este important sa combini nutritia cu antrenamentele. Chiar si activitatile cu risc scazut, cum ar fi mersul pe jos poate fi de ajutor.

4. Cauta sustinere din partea familiei si a prietenilor

Suportul moral al celor din jurul tau este extrem de important cand esti la dieta. Ei stiu ca atunci cand cazi prada tentatiei te simti vinovata, asa ca iti vor reaminti sa ai grija cu mancarurile bogate in calorii si grasimi cand sunt cu tine. Este modul tau de a te sustine in aceasta lupta.

5. Orice dieta are nevoie de supraveghere

Daca te-ai decis sa incepi o dieta, gandeste-te sa contactezi un nutritionist pentru sfaturi. Tine minte ca toate acele diete miraculoase ce iti promit ca vei slabi in cateva zile sunt un mare pericol pentru sanatatea ta. Dietele slabe in calorii nu contin nutrientii esentiali de care are nevoie corpul tau, asa ca vor avea un efect negativ asupra sanatatii tale fizice si mintale.