Schimbari ale stilului de viata care te vor ajuta sa scapi de kilogramele in plus rapid

Cand vine vorba de slabit discutam despre sanatatea dvs. si despre schimbarea stilului de viata care va poate ajuta sa va atingeti obiectivele.

Noi am facut o lista cu cateva schimbari subtile care vor pune capat luptei cu kilogramele.

1. Cunoaste jocul

In zilele noastre, majoritatea restaurantelor ofera alternative mai usoare la felurile de mancare preferate, precum si informatii nutritionale, care pot fi foarte utile si revelatoare. Veti descoperi adesea ca un hamburger contine mai putine calorii si grasimi in comparatie cu o salata inmuiata cu dressinguri cremoase si crutoane.

Un exemplu bun de la fast food: un hamburger clasic are o valoare nutritiva de 250 de calorii (fara cartofi prajiti!), Și salata de pui (nu suna sanatoasa?) Contine 520 de calorii. Asta inseamna de doua ori mai mult!

2. Ia-ti mancare la pachet

Acum, aceasta este o necesitate. Functioneaza mai bine decat orice alte pilule magice. Un pranz preparat acasa va va economisi mii de calorii si de dolari. Fierberea oualor si pregatirea unei tortilla sanatoase dureaza doar 10 minute, dar va ofera o reducere de 300-400 de calorii. Asta inseamna ca veti vedea un numar mai mic pe cantar.

3. Odihna este obligatorie

Mergi la culcare cu o ora mai devreme si veti vedea ca veti slabi un kilogram intr-o saptamana.

Cercetarile efectuate recent de Universitatea din Pennsylvania au demonstrat ca persoanele care nu au dormit mai multe nopti s-au ingrasat aproape imediat; grupul bine odihnit a prezentat rezultate excelente in ceea ce priveste pierderea in greutate.

Cu siguranta va fi greu sa te disciplinezi, dar rezultatul merita!

4. Adauga proteine

In 2015, Jurnalul American de Nutritie Clinica a publicat cercetari care au demonstrat ca proteinele pot ajuta la pierderea in greutate si intretinerea acesteia. O dieta bogata in proteine va ajuta sa va simtiti sanatos in timpul zilei, ceea ce duce la mai putine pofte alimentare. Un exemplu ideal ar fi o omleta cu doua oua dimineata, o tortilla de pui pentru pranz si cel putin 115-170 de grame de carne de pui / peste / carne pentru cina. Daca nu sunteti un mare fan al tuturor celor de mai sus, incercati sa inlocuiti una dintre gustarile dumneavoastra cu un shake de proteine, iaurt grecesc (22 g de proteine pe cupa!) Si / sau branza de vaci.