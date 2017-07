Scapa de pofte in 15 minute sau chiar mai putin! Iata cum iti protejezi silueta

Exista anumite momente ale zilei in care te cuprind poftele de dulce sau de orice alt tip de mancare, de regula, nesanatoasa?! Iata ce sa faci pentru a scapa de poftele culinare repede, pentru a-ti proteja silueta!

Bea ceva cu aroma

Apa cu putin lamaie, cu menta sau cu orice alta aroma naturala adaugata chiar de tine te poate reimprospata si-ti taie pofta de mancare atunci cand te apuca fara sa fie ora mesei pentru tine, sustine nutritionistul Nicole Silber din cadrul centrului de nutritie Middleberg din New York.

Iesi la o scurta plimbare

Iesi din camera in care te afli si iesi la o plimbare de 10 minute. Deseori schimbarea activitatii si/sau a mediului in care te afli atunci cand de loveste pofta de ceva dulce/sarat te poate ajuta sa indepartezi senzatia ca trebuie sa mananci in acel moment.

Bea ceai de ghimbir

Cateva felii de ghimbir si de lamaie puse in apa clocotita – ceai de ghimbir – te pot ajuta sa tii la distanta poftele culinare din timpul zilei.

Ia o pauza

Opreste-te din ceea ce faci si ia o pauza atunci cand te apuca pofta de mancare in momente nepotrivite. Stai de vorba 15 minute cu un coleg de munca, du-te sa faci o cafea, sun-o pe mama ta sau pe o prietena buna si pierde astfel timpul vreo 15 minute pana dispare pofta de “ceva bun”.

Bea apa

Bea mai mult de 250 de militri de apa cand te apuca pofta de mancare in afara orelor de mese. Se prea poate sa fii deshidratata, iar creierul nu face mereu diferenta intre senzatia de sete si cea de foame, putand trimite semnale gresite.

Mesteca guma

Persoanele care mesteca guma intr-un interval de trei ore dupa masa de pranz au mai putine pofte culinare, se arata intr-un studiu realizat de oamenii de stiinta de la Centrul de Cercetare Biomedicala din Pennington (SUA).

Culca-te

Daca te apuca pofta de “ceva bun” (de regula nesanatos) seara, bea un pahar mare de apa si baga-te in pat. Poti sa adopti aceasta strategie si in timpul zilei daca iti permite programul. Deseori, pe fond de oboseala, creierul transmite semnalul de foame. Asa ca odihneste-te!