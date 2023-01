Regula celor 3 mese principale pe zi: un mit fals! Cand trebuie sa mananci

Chiar daca nu o respectam zilnic, toti cunoastem regula celor trei mese principale pe zi. Insa nutritionistii incep sa puna la indoiala aceasta regula!

Asculta-ti stomacul, nu ceasul pentru a manca, aceasta este principiul pe care-l imbratiseaza tot mai multi nutritionisti, dar si oameni de stiinta. Desi oamenii sunt obisnuiti sa aiba mereu un program, chiar si atunci cand nu-l respecta mereu, in ceea ce priveste alimentatia, este posibil sa fie mai indicat pentru sanatate sa mananci atunci cand iti este cu adevarat foame, nu atunci care „ar trebui” sa iei pranzul/cina sau cand „ar trebui” sa mananci ceva pentru ca ai iesi la masa cu colegii de serviciu si este „nepotrivit” sa nu mananci si tu ceva cand toti o fac.

Micul dejun, spre exemplu, este „propavaduit” ca masa din zi care ajuta cel mai mult la scaderea in greutate, insa, in realitate, micul dejun a aparut in baza unor ritualuri vechi, unor conveniente, atrage atentia Abigail Carroll, autoarea lucrarii „Three Squares: The Invention of the American Meal”, citata de National Review.

Obiceiurile alimentare ale unei persoane sunt un bun indicator al sanatatii acesteia. Oamenii de stiinta de la Universitatea Cornell (SUA) atrag atentia ca nu este indicat sa lasi organismul fara hrana mai mult de trei-patru ore.

Un studiu publicat recent in „The American Journal of Clinical Nutrition” arata ca micul dejun nu influenteaza, de fapt, aportul caloric pe parcursul zile. Asadar, preconceptia ca cei care mananca dimineata consuma, per total, mai putine calorii intr-o zi, este falsa. Adevarul salasluieste in organismul fiecaruia. Sunt, intr-adevar, unele persoane care, daca nu iau micul dejun, simt nevoia sa „ciuguleasca” constant toata ziua. Pe de alta parte, sunt si persoane care daca iau un mic dejun consistent dimineata simt nevoia pe parcursul zilei sa manance mai mult, mai des.

Intr-adevar, reducerea aportului caloric cu 30%, chiar 40% in cazurile in care este excesiv, poate creste speranta de viata a unei persoane cu o treime, ca sa nu mai vorbim de slabit! Insa reducerea aportului nu trebuie sa insemne „a nu manca”, ci dimpotriva: a manca putin de fiecare data cand te paleste foamea.

In acest context, regula celor trei mese principale pe zi poate fi doar un mit fals, organismul necesitand hrana atunci cand o cere, insa in cantitati reduse.