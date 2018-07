Ozana Barabancea, despre sacrificiile pe care le-a facut ca sa slabeasca: ”Am negociat trei luni cu mine!”

Ozana Barabancea e hotarata sa aiba un trup perfect sculptat, motiv pentru care nu se poate abtine sa nu apeleze la bisturiu. De curand, ea a ajuns pe mainile doctorilor si planuieste sa se opereze din nou.

„Nu am crezut niciodata ca pot arata asa. Mi-a fost frica sa ma uit in oglinda, am spus: Doamne, nu sunt eu asta. Totul doare, dar am oameni langa mine care ma ajuta. Operatia de stomac a fost mai usoara, acum trebuie sa stau pe spate, acum nu pot sa ma mai misc dreapta, stanga, ma tine, dar cand ma vad in oglinda zic ca merita tot efortul. Nu am putut sa merg la biserica, nu pot sa merg, dar a venit preotul acasa… Doctorul mi-a spus ca o sa arat ca in liceu. Trei luni am negociat cu mine. Am facut trei operatii in una: spate, burta si blefaroplastie. Mai vreau sanii si coapsele, unii spun ca am am un nas urat, eu nu cred, dar daca e nevoie il operez si pe asta.” a declarat Ozana Baranacea la „Acces Direct”.

Ozana Barabancea a marturisit, de asemenea, ca si-a schimbat tot stilul de viata dupa ce si-a facut operatia de micsorare a stomacului.

”Stilul meu de viata e ordonat. Beau foarte multa apa. Incerc sa merg la sala de 3-4-5 ori pe saptamana. El ma ajuta sa am un tonus minunat. Trebuie sa fac si masaj. Pielea imi raspunde destul de bine. Savurez orice mancare. Important e sa nu ma prinda masa cu gandul in alta parte. Nu avem placeri vinovate. Cand am timp gatesc. Acum, sincera sa fiu am pe cineva care ma ajuta. Imi mai iau si de la supermarket cand sunt in viteza.”, a adaugat Ozana Barabancea.