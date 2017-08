Obiceiul simplu care a ajutat aceste persoane sa slabeasca 5 kilograme

Toate eforturile tale de slabit au dat roade insa nu poti scapa de ultimele 5 kilograme in plus? Iata secretul.

Nu mai numara caloriile

David Isaacsen a slabit de la 108 kg la 83, insa ultimele kilograme le-a slabit prin faptul ca nu si-a mai calculcat caloriile. Desi iubea carnea si considera ca veganii sunt niste persoane firave, a incercat o dieta bazata pe plante pentru a vedea daca il va ajuta sa scape de ultimele kilograme in plus. In plus, a invatat ca plantele iti pot oferi la fel de multe proteine ca si carnea.

“Nu prea am depus efort fizic si nici nu mi-am calculat proteinele, carbohidratii sau proteinele. Tot ce am facut a fost sa consum mese bazate pe plante ceea ce inseamna ca nimic nu a fost procesat. In plus a trebuit sa renunt la carne si lactate. Grasimea s-a topit de pe mine si intr-o saptamana am reusit sa slabesc 5 kilograme.” Acum isi mentine greutate si este mandru ca poate face 100 de flotari in fiecare zi, poate sta in plansa si are rezultate bune la analize.

Mai mult cardio

Cardio este cheia cand vine vorba de slabit. Cand actorul si regizorul Eric Schumacher a trebuit sa slabeasca 5 kilograme ca sa dea auditie pentru un rol, s-a ingrijorat. Nu trebuia doar sa slabeasca in timp record, ci trebuia sa mentina acea greutate pe toata perioada filmarilor deoarece juca rolul lui Doc Holiday, un personaj bolnav de tuberculoza.

“Dupa ce m-am panicat timp de 2 zile mi-am sunat cei mai in forma prieteni care mi-au recomandat antrenamente cardio ce se axeaza pe mijloc. Un altul mi-a sugerat sa incep imediat dieta Paleo si sa reduc caloriile din ce in ce mai mult. Acel obicei a facut cea mai mare diferenta.” Schumacher a ajuns sa cantareasca 61 de kilograme si a luat rolul.

Iesi la plimbare pentru fiecare masa

Ce ai face daca ar trebuie sa mergi pe jos pentru fiecare lucru pe care l-ai manca? Cu siguranta ai renunta la gustarile neprevazute. Aceasta metoda a functionat foarte bine pentru Pasquale Brocco, ajutandu-l sa scape de ultimele kilograme dintre cele 148 pe care le-a dat jos, ajungand la greutatea de 127 kg de la 275 de kilograme. “Obiceiul pe care mi l-am impus era sa ies la o plimbare pentru a-mi lua ingredientele necesare pentru fiecare masa. M-am decis sa arunc toata mancarea din casa, iar daca voiam sa mananc trebuia sa merg pe jos 3 km pana la magazin. Faceam acest drum de 2-4 ori pe zi”.