Motivele pentru care alcoolul te ingrasa

Te-ai intrebat vreodata de ce nu pierzi in greutate chiar si dupa ce ai tinut dieta si te-ai apucat de sport? Alcoolul poate fi un factor imens in cresterea in greutate sau in prevenirea pierderii in greutate. Zaharul si carbohidratii pot intra in sistemul dumneavoastra si pot deveni grasimi stocate, dar alcoolul poate face mult mai rau organismului.

Alcoolul contine ceea ce numim calorii “goale” sau calorii care nu contin o valoare nutritionala si este probabil sa se transforme in grasimi. Daca mergeti la cumparaturi, puteti citi etichetele nutritionale pe spatele pachetelor alimentare. Majoritatea bauturilor alcoolice nu au aceasta eticheta nutritionala. Nu puteti vedea continutul de alcool, nu stiti cat de multe zaharuri, grasimi si alte ingrediente din bautura dvs. alcoolica.

S-ar putea sa va ganditi, cum puteti sa eliminati alcoolul din dieta ta? Ei bine, nu. Nu este chiar asa. Oamenii trebuie sa manance sanatos, sa-si exercite si sa reduca vicii pentru a avea o stare de sanatate optima. Retineti ca am spus mai putin. Viciile, cum ar fi tigarile si medicamentele daunatoare, trebuie eliminate complet din stilul tau de viata, dar alcoolul poate fi limitat. Exista oameni care ar bea un pahar de vin in fiecare noapte pentru a le ajuta sa se relaxeze si exista oameni care ies cu prietenii mereu la chefuri. S-ar putea spune ca prima persoana bea in fiecare zi in timp ce cealalta bea o data pe saptamana.

Diferenta fata de acesti doi oameni este consumul lor. Prima persoana poate bea zilnic, dar beau un pahar, in timp ce cealalta bautura o data pe saptamana de aproximativ o lada de bere. Suma pe care o consumati conteaza, o cantitate mica de vin pe zi este buna pentru corpul tau. Acesta va poate ajuta sa va imbunatatiti inima si sa va ajutati cu radicalii liberi. In timp ce o lada de bere poate avea multiple efecte negative asupra corpului, cum ar fi leziunile hepatice, deshidratarea si desigur cresterea in greutate. Sa discutam despre cauza cresterii in greutate a alcoolului. Mai jos sunt motivele pentru care alcoolul te poate face gras.

Continutul caloric al alcoolului

Sa spunem ca beti un pahar de vin care contine aproximativ 110 de calorii. Nu-i rau? O cantitate de 110 de calorii nu este mult de adaugat la aportul zilnic de calorii, dar daca luati in jur de 4 pahare de vin? Vinul este una dintre cele mai sanatoase bauturi alcoolice. O sticla de bere poate ajunge pana la 300 de calorii si un shot de tequila poate ajunge pana la o suta de calorii. Puteti sa va reduceti aportul de calorii adaugand mai multa gheata la bautura sau adaugand in sifon. Acest lucru va creste cantitatea de admisie fara a adauga calorii.

Modul in care organismul stocheaza alcoolul

Alcoolul contine multa carbohidrati. Organismul transforma proteinele pentru a imbunatati muschiul si carbohidratii sunt transformati in zahar care este cel mai probabil sa se transforme in grasimi stocate. Grasimea din celulele adipoase ocupa mai mult spatiu decat fibrele musculare. De aceea, tu si prietenul tau sarac sunt in aceeasi gama de greutati, dar sunt in doua tabele complete cu talie.

Stimulator pentru apetit

Cu secole in urma, medicii vor prescrie alcool batranilor pentru a creste apetitul. Alcoolul mareste nevoia organismului de a manca alimente si de a creste durerile de foame. Daca va cedati dupa poftele voastre, corpul vostru, atunci transformati majoritatea alimentelor pe care le consumati in timpul intoxicarii ca surplus. Acest excedent este apoi transformat in grasimi stocate. Alcoolul incetineste de asemenea digestia si metabolismul. Alimentele pe care le consumati cu alcool sunt mai greu de digerat si cel mai probabil sa insoteasca cresterea in greutate.

Pentru a termina acest lucru, alcoolul nu este doar carbohidrati sau zahar. Alcoolul poate face mult mai rau in corpul vostru. Poate incetini sistemul, scade metabolismul, provoaca hidratare si multe altele. Pastrati file de cate alcool consumati, mai ales cand incercati sa scapati. Alcoolul este, de asemenea, una dintre principalele cauze ale unei talie extinse. Daca vrei cu adevarat sa te incadrezi in noile tale blugi, incercati sa taiati becul.