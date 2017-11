Mituri despre celulita pe care nu trebuie sa le crezi

Daca aveti celulita pe coapse, solduri, fese sau abdomen, probabil ca nu este nimic ce nu ati face pentru a scapa de aceasta. Dar unele mituri ale celulitei va pot incetosa judecata despre ceea ce o cauzeaza si ce va ajuta intr-adevar sa scapati de ea.

Exista lucruri pe care dermatologii doresc sa le cunoasteti despre celulita, in special acest punct: Nu se cunoaste exact ce cauzeaza celulita, dar genele si hormonii joaca probabil un rol. Celulita apare atunci cand celulele adipoase imping piele peste benzile fibroase ale tesutului conjunctiv care leaga pielea de muschi. Celulele de grasime imping pielea, in timp ce benzile se trag in jos, creand gropitele. n timp ce grasimea este implicata, nu este o cauza. Acestea fiind spuse, “cand luam in greutate, grasimea se umfla si ancorele nu se intind, astfel incat gropitele se inrautatesc”, spune un dermatolog.

Mit: Pierderea in greutate inseamna mai putina celulita

Chiar si dupa ce pierzi in greutate, acele gropite incapatanate nu par sa se netezeasca. Insa “unele persoane vad mai putina celulita dupa ce slabesc si ajung la o greutate sanatoasa”, potrivit Academiei Americane de Dermatologie.

Daca dezvoltati pielea “coaja de portocala” in timp ce slabiti … celulita poate deveni mai vizibila. De aceea, veti dori sa faceti exercitii fizice, ceea ce face ca pielea sa para mai fina si mai ferma, ceea ce poate face celulita mai putin vizibila. Utilizati acest truc pentru a va bucura de exercitii.

Mit: Exista mereu o cauza pentru celulita

“Nu”, spune chirurgul plastic din New York, David Shafer. “Celulita poate fi cauzata de genetica, utilizarea hormonilor, afectiuni medicale, cresterea in greutate si pierdere, iar unii oameni doar la intamplare”. Liposuctia gresita poate provoca, de asemenea, celulita, adauga Jason Emer, un chirurg dermatologic din Beverly Hills, California.