Mister dezlegat! Cum a slabit Fuego 15 kilograme intr-un timp record

Fuego, pe numele lui Paul Surugiu, se mandreste acum cu o silueta de invidiat. A slabit nu mai putin de 15 kilograme in 45 de zile, dupa ce a renuntat la numeroase alimente.

Gurmand din fire, el spune ca a gasit secretul: a renuntat la dulciuri (n-a mai mancat dulce din august, la ziua lui s-a abtinut sa guste tortul), paste fainoase, prajeli, apoi a scos din meniul sau carbohidratii si bauturile carbogazoase.

”Nu stiu cat se vede, dar am reusit, intr-o perioada relativ scurta, sa pierd un numar mare de kilograme, vreo 15. Am incercat, fara un regim drastic, fara cure si liste de alimente complicate, sa-mi schimb stilul de viata. Cred ca aici e cheia si de aici vine si vointa in a rezista “tentatiilor” ce apar pe parcurs. Eu sunt un gurmand, dar uite ca in aproape doua luni, fara sa ma chinui, fara sa sufar, am gasit varianta ideala de a ajunge la greutatea dorita, trecand de la 110 la 95 de kilograme. Pe scurt, nu mananc carbohidrati, paine de nici un fel, fructe cu zaharuri, prajeli si, cel mai important, dulce.

Nu am mai gustat nici o prajitura, nimic, in toata aceasta perioada. Repet, eu nu sunt in masura sa dau sfaturi, dar incerc, pe cat se poate, sa mentin stilul acesta. Incerc sa fac si un minimum de miscare, sa mananc din trei in trei ore, sa gasesc forta pentru a renunta la pofte si sa nu exagerez noaptea, pe drumurile mele, cu mese imbelsugate. Merele imi sunt aproape acum, afinele si putin pepene rosu. In rest, credeti-ma, mananc de toate, in cantitati normale. Nu sufar, n-am restrictii, nu fac un efort maret”, a declarat Paul Surugiu-Fuego pentru Click!

Ba mai mult, el a marturisit ca e foarte incantata de aceasta schimbare, mai ales ca incape din nou in tinute pe care nu le mai purtase de ani de zile: ”Am gasit in schimb acum vointa necesara si am vazut ca se poate, asta pentru ca mi-am dat seama ca exagerasem la un moment dat, din cauza programului. Ma simt mult mai bine acum, sunt mult mai tonic si am mult mai multa energie. Imi schimb si garderoba mai nou, refac anumite costume, stramtez altele, incerc sa fac din mers aceste schimbari in bine pentru mine, revenind la formele de candva.”, a mai povestit el.