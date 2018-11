Marturisiri sfasietoare facute de Kinga Sebestyen! Cu ce boala se confrunta din cauza orelor de kangoo jumps

Celebra antrenoare de kangoo jumps Kinga Sebestyen este mereu in sala de sport si se mandreste cu o silueta de invidiat, insa meseria ei i-a adus, insa, si o boala.

In cadrul unui interviu, Kinga a marturisit ca se confrunta cu o problema de sanatate aparent superficiala, dar care, netratata, poate duce la complicatii serioase.

Mai exact, ca sa acopere muzica coregrafiei, instructoarea striga cu putere, astfel ca au aparut si problemele cu corzile vocale, la care se adauga si noptile nedormite si oboseala acumulata din pricina drumurilor dese in tara si peste hotare.

“De ani de zile analizele ies perfecte, pentru ca ma ajuta Kangoo Jumps si stilul alimentar sanatos. Asa se intampla in cazul celor care fac acest sport. In cazul meu, insa, a aparut o problema din pricina faptului ca imi solicit vocea prea mult la ore, unde strig tare ca sa fiu auzita de public peste muzica de coregrafie. Fac asta de peste 10 ani, aproape zilnic, astfel ca, medicii au descoperit probleme serioase ale corzilor vocale. M-am sacrificat si ma sacrific in continuare pentru ca acest domeniu pe care il iubesc, am evenimente in toata tara si in Europa, calatoresc mult, nu dorm noptile cum ar trebui. Ma implic foarte mult, rezultatele profesionale sunt foarte bune, insa cu riscul sanatatii mele”, a povestit Kinga Sebestyen.

De asemenea, de curand, ea a vorbit si despre dieta pe care o urmeaza ca sa se mentina in forma. „Am 4-5 mese pe zi, in cantitati mici sau moderate, in functie de cat de mult efort depun in acea zi la antrenamente. Iau un mic dejun bogat in carbohidrati si proteine. De exemplu, sunca de curcan, oua fierte sau ochi, cereale cu iaurt si fructe. Plus jumatate de ananas. La pranz, carne la gratar cu salata, iar seara salata usoara sau orez cu legume.”, mai povestea ea.