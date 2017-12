Exercitii de 6 minute inainte de dus

Cu totii dorim sa ramanem in forma. Dar, cu programele noastre aglomerate, nu doar la serviciu, ci si la domiciliu, este greu sa gasesti momentul potrivit pentru antrenament.

Exercitiile nu trebuie sa dureze o ora sau doua in sala de gimnastica pentru ca puteti face cateva exercitii intense in doar sase minute si sa va bucurati de unele beneficii de sanatate. Expertii in domeniul sanatatii stiu ca o multime de oameni intampina dificultati cand vine vorba de includerea exercitiilor de fitness in rutina lor, asa ca de ce sa nu incercati aceste exercitii HIIT cu cateva minute inainte sa faceti dus?

Genoflexiuni

Nu exista nicio indoiala ca genoflexiunile sunt unele dintre cele mai bune exercitii fizice pe care le puteti face, ceea ce va ajuta la arderea unui numar serios de calorii. Incepeti prin a sta drept si cu picioarele distantate la nivelul soldului, cu bratele dvs. in lateral. Impingeti-va muschii de baza, apoi impingeti soldurile inapoi in timp ce va indoiti genunchii pentru a cobori fundul la sol pana cand coapsele sunt paralele cu podeaua. Genunchii nu ar trebui sa depaseasca degetele de la picioare atunci cand coborati. Faceti 15 repetari.

Plansa

Iata un alt exercitiu pe care il puteti include in antrenamentul de sase minute. Intindeti-va pe burta pe podea, cu trunchiul sustinut de antebrate. Ridicati soldurile de pe podea pana cand spatele dvs. este drept de la umeri pana la calcaie.

Stati in aceasta pozitie timp de 30 de secunde fara a va arcui spatele.

Flotari

Flotarile nu vor disparea in curand, deoarece acesta este unul dintre cele mai bune exercitii pe care le puteti face pentru a va sculpta bratele si trunchiul. Pentru acest exercitiu, ar trebui sa stati pe podea in pozitie de flotare. Bratele ar trebui sa fie drepte si mainile putin mai departate decat umerii. Corpul tau trebuie sa fie in linie dreapta de la cap pana la glezne. Indoiti coatele in timp ce angajati muschii abdominali pentru a va cobori pieptul spre pamant.

Mentineti pozitia pentru cateva secunde, apoi reveniti la pozitia initiala.