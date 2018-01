Diete interzise in 2018! Nutritionistii sustin ca ar trebui sa dispara definitiv

Nutritionistii sunt mereu la curent cu noutatile in materie de dieta, iar acestea sunt trendurile de care ei se indoiesc.

Dieta militara

Nutritionistii spera ca dieta militara, care permite mai putin de 1.000 de calorii pe zi si accentueaza alimentele procesate, cum ar fi hotdog si covrigei, va disparea in 2018. Dieta promite pierderea a 10 kilograme intr-o saptamana si este super specifica in legatura cu alimentele consumate la fiecare masa. De exemplu, un mic dejun include cinci covrigei, o felie de branza cheddar si un mar mic. Sunt doar trei zile, deci cu siguranta nu necesita schimbari de stil de viata de lunga durata.

Dieta ketogenica

La mare cautare anul acesta, dieta ketogenica consta in 75% grasimi, 20% proteine ​​si doar 5% carbohidrati. Obiectivul metabolic este de a utiliza grasimile ca energie in locul glicogenului.

Dupa aproximativ patru zile de carbohidrati inadecvati pentru combustibil, corpul intra intr-o stare de “ketoza” (arderea grasimii in loc de glucoza stocata), care poate fi verificata printr-un test simplu de sange sau urina. Pierderea in greutate va avea loc pe o dieta ketogenica, dar nu este sustenabila.

Dieta Paleo

Dieteticianul nutritionist Sharon Palmer nu poate sa creada ca dieta paleo ramane inca atat de populara, “accentul pus pe carne si evitarea fasolei si legumelor este nesustenabil pentru sanatatea oamenilor si a planetei”, spune ea. Dieta Paleo incurajeaza consumul ridicat de carne rosie si proteine ​​animale, precum si eliminarea laptelui, a fasolei, a leguminoaselor si fructelor.

In mod natural scazuta in calorii si carbohidrati, dieta va ajuta la scaderea in greutate, dar exista posibile consecinte asupra sanatatii. Vorbim despre orice, de la oboseala, dureri de cap, constipatie si modificari ale dispozitiei la risc crescut de boli de inima si de anumite forme de cancer.

Este timpul sa dati uitarii dieta Paleo si sa imbratisati alimentele sanatoase din toate grupele de alimente.