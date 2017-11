Diete de vedeta care tin kilogramele in plus la departare

Majoritatea vedetelor au un corp de indiviat. Unele dintre ele se mentin in forma fara efort, insa altele trebuie sa mearga la sala in fiecare zi pentru a se mentine. Bineinteles, au echipe de nutritionisti si antrenori care le personalizeaza progrmul.

Noi ne-am decis sa le aflam secretele legate de slabit.

1. Nu manca oua la micul dejun

Corpul tau are nevoie de multa energie pentru a digera ouale dimineata deoarece sunt bogate in proteine. De aceea ti se va face foame in cateva ore si vei dori sa mananci ceva dulce pentru a te energiza. Ia in considerare consumul de oua la pranz.

Channing Tatum este predispus la ingrasare si incearca sa petreaca aproximativ 3 ore pe zi la sala pentru a-si mentine fizicul.

2. Incepe-ti ziua cu un pahar de apa cu lamaie

Lamaile, bogate in enzime si vitamina C, imbunatatesc functionarea ficatului. Apa calda relaxeaza intestinul si elimina reziduurile din corp. Cantitatea de suc de lamaie depinde de greutatea ta. Acest sfat este pentru cei care nu au probleme cu stomacul.

Chris Pratt a trebuit sa urmeze o dieta stricta fara carbohidrati si fara alcool timp de jumatate de an pentru a se transforma intr-un supererou cu abdomenul tonifiat. Pe langa dieta are antrenamente grele, petrecand 4 ore pe zi in sala de forta.

3. Bea un smoothie in loc de suc

Un smoothie este o bautura hranitoare care iti ofera energie pentru o lunga perioada de timp si iti regleaza nivelul de sange din corp. Cand amesteci legumele cu fructele, acestea iti ofera un pachet complet de nutrienti pe care corpul tau ii digera cu usurinta. Incearca sa il bei incet si sa il mesteci daca este necesar.

Dupa ce a nascut, Fergie a trebuit sa munceasca din greu pentru silueta ei de invidiat pe care o are astazi. Facea cardio in fiecare zi, alerga si tinea dieta.