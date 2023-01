Dieta miraculoasa cu verdeturi te slabeste enorm fara sa-ti fie foame

Dieta cu verdeturi este una dintre cele mai apreciate din lume, avand in vedere ca te ajuta sa slabesti foarte mult si sanatos in timp foarte scurt. Dieta cu verdeturi te ajuta astfel sa dai jos cel putin 3 kilograme in maxim 7 zile si mai mult decat atat iti revigoreaza intreg organismul.

Pare greu de crezut, dar, ca sa slabesti, nu trebuie sa renunti la toate bunatatile. Singura conditie este ca una dintre cele trei mese zilnice sa fie o mancare din verdeturi de primavara.

Cum procedeazi

Timp de o saptamana, combina mesele obisnuite cu una sau doua din mancarurile cu verdeturi de primavara. In alta zi, mananca doar seara o salata de frunze de salata verde, papadie si leurda, iar in restul zilei poti consuma mancarurile tale preferate. Totul este ca numarul de calorii consumate intr-o zi sa nu depaseasca 1.600 pentru femei si 2.400 pentru barbati.

Dupa sapte zile, vei slabi trei kilograme. Ai voie sa repeti dieta fara oprire, iar kilogramele vor disparea miraculos.

Dimineata poti combina salata verde, untisor, cateva frunze de papadie si putina leurda, pentru aroma sa asemanatoare cu usturoiul. Adauga putin ulei de masline si obtii o salata cu puternice proprietati de detoxifiere, eficienta in curele de slabire si cu foarte putine calorii.

La pranz prepara o mancarica din urzici, leurda si untisor, aceasta mancare stimuleaza procesele de detoxifiere a organismului si este benefica in special pentru persoanele care consuma in mod constant multe proteine de origine animala si multe grasimi. Frunzele sau radacinile de untisor imbunatatesc circulatia sanguina si accelereaza metabolismul, favorizand, deci, arderile la nivel celular.

Mancarea de spanac are doar 50 de calorii, insa are cantitati mari de vitamine si minerale.

Daca vrei sa slabesti, nu trebuie sa te prinda ora 10.00 seara mancand. Ultima masa ar fi bine sa o iei in jurul orei 7.00 seara. Pentru o cina usoara, iti propunem o ciorba de loboda.O poti prepara din cateva legaturi de loboda, cateva de ceapa verde, putin patrunjel si leustean, o cescuta de orez si bors. Loboda combate anemia si iti reda tonusul datorita continutului sau bogat in fier.