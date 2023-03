Dieta de primavara. Micul dejun care te slabeste 7 kilograme in 15 zile

Dieta de primavara. Acumularea de kilograme pe timpul iernii este o problema pentru multe persoane, iar slabitul devine, implicit, o prioritate pentru cei care vor sa arate bine pentru cand vremea le va permite sa imbrace tinute privamaratice.

Nu trebuie sa astepti, neaparat, luna aprilie ca sa-ti intri in forma si sa scapi de kilogramele in plus. Poti opta pentru o dieta usoara al carui atu este micul dejun! Desi regimul alimentar este conceput doar pe 15 zile, il poti continua si chiar transforma in regim alimentar stabil, permanent. Desi secretul consta in componentele alimentare ale micului dejun care cresc ritmul arderilor, accelereaza metabolismul, este indicat ca, la restul meselor, sa eviti mancarurile grase si cele cu carbohidrati, precum si sucurile sau alte produse indulcite artificial care nu ofera niciun fel de beneficiu organismului, decat calorii goale care cresc tesutul adipos.

Iata ce ar trebui sa mananci 15 zile la rand, la micul dejun, pentru a-ti accelera metabolismul si a slabi!

Mic dejun 1: o jumatate de banana, 120 de grame de fructe de padure si un smoothie facut din 120 de mililitri de lapte si pudra proteica de orez.

Mic dejun 2: iaurt grecesc, caci este mai bogat in proteine, 50 de grame de masline si 130 de grame de orez brun.

Mic dejun 3: o salata de fructe care sa contina o jumatate de banana, un mar, o portocala, dar si avocado si nuci, pentru senzatia de satietate.

Mic dejun 4: 250 de grame de broccoli fiert, amestecat cu o lingura de ulei de masline extravirgin.

Mic dejun 5: un ou fiert, o felie de branza (cat doua degete ale tale), o felie de paine integrala.

Mic dejun 6: o mancare de ciuperci preparata fara ulei si condimentata dupa gust.

Mic dejun 7: o supa de pui (de pe care ai aruncat grasimea intarita peste noapte, in frigider).

Mic dejun 8: 250 de grame de cirese si o felie de branza degresata (cat doua degete ale tale).

Mic dejun 9: o salata de ridichi, cu un ou fiert si o felie de paine integrala.

Mic dejun 10: 200 de grame de mancare de fasole verde (inabusita).

Mic dejun 11: 120 de grame de ton in suc propriu (nu in ulei) cu doua felii de paine integrala prajita, patrunjel si ardei iute.

Mic dejun 12: doua felii de paine integrala prajita pe care sa intindeti cate o lingura de branza de vaca degresata, iar peste sa presarati seminte de in.

Mic dejun 13: doua linguri de unt de soia si cateva 3-5 felii de banana, amestecate si intinse pe doua felii de paine integrala prajita.

Mic dejun 14: un baton din fulgi de ovaz, un mar si un pahar cu lapte rece, degresat.

Mic dejun 15: o felie de pepene galben si un ceai verde, neindulcit

