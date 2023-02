Dieta cu pomelo sau cum sa slabesti cinci kilograme intr-o saptamana! Iti vei intari si sistemul imunitar

Una dintre cele mai eficiente diete pe care le poti incerca daca vrei sa slabesti rapid este dieta cu pomelo.

Fiind un fruct ce are un aport caloric scazut, dar care contine fibre, proteine si fier, pomelo ajuta la arderea grasimilor si, mai mult de atat, acest lucru se intampla rapid.

Ce trebuie sa mananci in timpul dietei cu pomelo, afla mai jos:

Ziua 1:

Mic dejun: doua oua fierte, doua felii de paine, o jumatate de pomelo

Pranz: Salata de legume, o bucata de carne fiarta si o jumatate de pomelo ori un pahar de suc de pomelo.

Cina: legume verzi, in combinatie cu peste ori carne de vita fiarta. Nu uitati de o jumatate de pomelo ori un pahar de suc de pomelo.

Dieta cu pomelo este eficienta nu doar pentru a te ajuta sa topesti kilogramele in plus, ci si pentru a-ti proteja inima, intrucat acest fruct contine potasiu si vitamina C, astfel ca regleaza tensiunea arteriala.

Gratie continutului de vitamina C, acest fruct este recomandat in cazul persoanelor care se confrunta cu anemie, intrucat imbunatateste absorbtia fierului in organism.

De asemenea, previne efectele nocive date de radicali liberi si previne aparitia unor infectii bacteriene si alergii. Dieta cu pomelo stimuleaza actiunea anticorpilor ale sistemului imunitar si inlatura efectele cauzate de gripa si raceala, astfel ca e numai binevenit acum, cand iarna isi intra in drepturi si e sezonul gripei si racelilor.