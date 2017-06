Dieta cu pepene! Cea mai buna cura de vara

Dieta cu pepene nu este o dieta oficiala, insa incluzand pepene in dieta ta zilnica poti castiga lupta cu kilogramele in plus. Pepenele contine 92% apa si 2g de fibre la o servire de 200g.

Apa te poate ajuta sa slabesti, potolindu-ti apetitul, curatandu-te de toxine si ajutandu-ti sistemul digestiv.

Ceea ce transformaa pepenele in cea mai eficienta dieta este faptul ca bei foarte multa apa, iar actiunea de mestecat si inghitit te face sa te simti de parca ai consumat mai multe calorii. De asemenea contine zahar natural care te ajuta sa iti calmezi pofta de dulciuri.

Primul pas

Inlocuieste sucurile de fructe si pe cele acidulate cu apa si pepene. Taie o jumatate de felie de pepene in cubulete si ingheata-le in congelator. Pune-le intr-un pahar si adauga apa. Pepenele va actiona ca si cuburile de gheata si va lasa gust de pepene in apa. Exista 100 de calorii intr-un pahar cu suc de portocale si 120 de calorii intr-un pahar cu suc de mere, dar mai putin de 50 de calorii in aceasta bautura cu pepene

Al doilea pas

Reduce marimea portiilor de mancare la mesele obisnuite. Portiile mai mici inseamna mai putine calorii. Adaugand pepene pentru a inlocui lipsul din portii iti poti pacali creierul sa creada ca ai mancat la fel de mult ca inainte.

Al treilea pas

Mananca pepene la deser. Pepenele contine vitamine si minerale benefice sanatatii tale. Contine doar 8% zahar, asa ca este un excelent inlocuitor pentru prajituri si inghetata.