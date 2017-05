Dieta cu conopida! Saraca in calorii, te ajuta sa slabesti considerabil intr-un timp scurt

Conopida nu este un aliment foarte popular la noi in tara, insa este exelent atunci cand vrei sa slabesti cateva kilograme.

Conopida este o sursa excelenta de calciu, intr-o singura portie regasim 75% din necesarul zilnic. Este un puternic antioxidant, contine multe vitamine si minerale, contine vitamina K, Vitamina C, fosfor, dar este bogat si in proteine si fibre. Visul oricarei persoane aflate la dieta, toate intr-o singura leguma.

O portie de conopida contine doar 25 de calorii, insa este bogat nutritiv.

– Iti recomandam sa inlocuiesti piureul de cartofi cu piure de conopida. Gustul nu difera foarte mult insa piureul de conopida contine doar un sfert din numarul de calorii din aceeasi cantitate de piure de cartofi.

– Foloseste conopida in supe si gustari. Pentru ca are un gust neutru, conopida in combinatie cu alte alimente are efectul de a accentua gustul acestora si de a absorbi relativ repede aromele celorlalte ingrediente.

De aceea, daca adaugati conopida in supe sau gustari, nu se va schimba total gustul acestora, mai ales daca folositi o varietate larga de legume.

– Incercati conopida marinata. Daca sunteti in cautarea de noi metode de servire si conservare a legumelor, atunci conopida marinata este una dintre cele mai bune optiuni. Dupa cum am mai spus, are un gust neutru si absoarbe foarte repede aromele alimentelor cu care vine in contact.

Doriti sa urmati o dieta cu conopida, dar va place foarte mult mancarea chinezeasca sau thailandeza?

Atunci puteti folosi pentru marinarea conopidei sos de soia sau sos Teriyaki si veti avea garnitura perfecta pentru mancarea dvs. preferata, potrivit diete-sanatoase.

Exista nenumarate modalitati de a incepe sa folositi conopida in alimentatia dvs. zilnica, nu aveti nevoie decat de putina imaginatie in bucatarie.