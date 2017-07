Dieta cu banane te ajuta sa slabesti fara sa-ti fie foame! Cum este posibil

Creata de sotii Watanabe, Hitoshi (care a studiat medicina preventiva) si Sumiko (farmacista), dieta cu banane a devenit noul trend in randul femeilor din Japonia, astfel incat din momentul in care a devenit atat de populara, supermarketurile din intreaga tara se confrunta cu o criza de banane.

Dieta este simplu de urmat. Aproape mult prea simplu. Totusi, s-a constatat ca nu este doar o legenda, rezultatele ne intarziind sa se faca simtite.

Micul dejun

Pentru micul dejun trebuie sa mananci cel putin o banana si sa bei un pahar de apa calduta. Poti sa servesti cate banane vrei pana cand te saturi complet. Motivul pentru care apa trebuie sa fie calduta este necunoscut inca si a starnit multe speculatii pana acum pe Internet, intrucat majoritatea dieticenilor sustin ca daca bei apa rece arzi mai multe calorii.

Pranzul

Aici urmeaza partea cea mai simpla: poti sa mananci aproape tot ce vrei. Aceasta dieta nu are restrictii in aceasta privinta.

Gustarea

Este permis sa iei o mica gustare in jurul orei 15 daca iti este cu adevarat foame.

Cina

Poate fi compusa din orice doresti atata timp cat nu mananci mai tarziu de ora 20. Evita inghetata sau produsele lactate, cat si dulciurile.

Alte sfaturi

O regula de care este bine sa tii cont cand urmezi aceasta dieta este sa NU te duci niciodata la culcare dupa miezul noptii. Numeroase studii au evidentiat ca lipsa somnului duce la obezitate.

De asemenea, se recomanda sa iei cu cina cu minim 4 ore inainte de ora de culcare.

Motivul principal pentru care aceasta dieta functioneaza este acela ca bananele ajuta la digestie si imbunatatesc metabolismul. Aceasta dieta a fost bine primita in Japonia, cat si in Europa. In momentul de fata, succesul ei rasunator s-a extins pana in Statele Unite si este in continua expansiune. Intre timp, Japonia a descoperit cateva solutii pentru criza de banane cu care se confrunta.

Alte diete cu fructe: Dieta cu grapefruit, dieta cu mere, dieta cu piersici.