Dieta cu ananas

Dieta cu ananas te ajuta sa scapi de kilogramele in plus. Este o sursa excelenta de vitamina C si este de mare ajutor atunci cand vine vorba de digestie. Foarte dulce si suculet, dieta cu ananas poate fi un deliciu culinar, nu un chin.

Ananasul este bogat in fibre si ajuta la mentinerea senzatiei de satietate, este slab caloric si se poate consuma in diverse moduri. Ananasul se mananca in stare naturala, crud, facut pe gratar sau sotat si poate completa orice parte a mesei.

Insa, pentru dieta cu ananas nu este recomandat fructul la conserva, acesta vine la pachet cu apa undulcita cu zahar. Pentru o dieta tinuta in mod corect, va recomandam fructul proaspat.

In ce consta dieta cu ananas

Se curata ananasul si se taie in bucati egale, cat sa fie usor de depozitat la frigider. Fructoza este cel mai important carbohidrat din ananas, fiind zaharul natural din fructe.

Ananasul proaspat furnizeaza 11 grame de zahar la 300 g de ananas. Servind aceeasi cantitate de ananas in sirop light consumati 15 grame de zahar la 300 g de ananas, ce reprezinta o crestere cu 30% a zaharului ingerat.

Ananasul este bun atunci cand vine vorba de dieta deoarece va confera energie, fiind bogat in vitaminele B.

Ananasul poate completa mesele normale si il puteti combina cu diverse alimente slabe. De exemplu, la micul dejun, va recomandam cateva feliute de ananas si putina branza de vaci.

La cina, feliati ananasul in bucati mai mari si puneti-le pe gratar. Ananasul proaspat la gratar merge bine cu pui fript, cotlet de porc sau cu o salata.