Cum slabesti fara sa te abtii de la mancare

Suplimentele alimentare pe baza de fibre care se gasesc in farmacii impiedica organismul sa asimileze toate caloriile.

Asa ca, daca ai o dieta bazata pe mai multe fructe si legume, faci minimum 30 de minute de miscare pe zi si cu toate acestea inca nu reusesti sa slabesti, inseamna ca ai o problema de asimilare.

Asadar, medicii sustin consumarea acestor suplimente pentru ca ajuta cat se poate de mult la eliminarea grasimilor din corp. Aceste suplimente pe baza de fibre pot ingloba pana la 27% din grasimile care se gasesc in stomac dupa ce mancati carne grasa sau cartofi, orez sau alimente cu amidon.

Suplimentul contine litramina, o substanta unica pe baza de fibre vegetale si imbogatita cu vitaminele solubile in grasimi A, D si E. In prima faza, se inglobeaza grasimile, iar in cea de-a doua faza, vitaminele liposolubile sunt eliberate in organism pentru a asigura o absorbtie optima a vitaminelor, a declarat prof. dr. Doina Miere, farmacist si cadru didactic la Facultatea de Farmacie din cadrul Universitatii de Medicină si Farmacie Iuliu Hatieganu din Cluj-Napoca.

Totodata, aceste suplimente ajuta la eliminarea carbohidratilor din alimente precum cartofi, pastele, dulciurile si orez. Acestea favorizeaza un exces de glucoza in sange care se depoziteaza sub forma de grasimi.

Aceste suplimete ajuta la eliminarea a cel putin 2/3 din carbohidratii asimilati.