Cum sa slabesti rapid si eficient tinand cont de sfaturile lui Carmen Bruma! E mai simplu decat crezi

Daca vrei sa dai jos cateva kilograme iti propunem sa incerci sa tii cont de regulile cu Carmen Bruma.

Recunoscuta pentru stilul de viata pe care-l duce, Carmen Bruma a dezvaluit ce face atunci cand vrea sa slabeasca rapid.

„Incerc sa nu ma pun in situatia de a fi nevoita sa pierd un kilogram. Daca este nevoie sa fac lucrul acesta, nu ma intereseraza numarul de kilograme pe cantar, ma intereseaza centimetri si atunci sa zicem daca vreau sa pierd un cm, ar fi 3 reguli de baza. Incerc sa nu mananc seara cu 3 ore inainte de culcare, ultima masa din zi sa nu contina carbohidrati gen amidon, paste, mamaliga, orez, paine si incerc sa fac un pic mai mult sport”, a declarat Carmen Bruma, pentru libertatea.ro.

De asemenea, ea a povestit ca are un program bine stabilit de sport.

„Sa zicem ca am 3-4 sesiuni de antrenament, fac 5-6 sesiuni de antrenament pe saptamana. Dar reusesc un cm, e usor de pierdut. Dar, atentie! Intotdeauna primele kilograme sau primii centimetri pe care ii pierzi nu sunt neaparat de grasime, sunt de apa, de musculatura, continut intestinal, glicogen si nu neaparat grasime, e greu sa pierzi grasime intr-un timp atat de scurt”, a precizat Carmen Bruma.

In ceea ce priveste alimentele pe care le recomanda, ea a marturisit: „Cineva care isi doreste sa slabeasca, trebuie sa manance alimente care sunt bogate in nutrienti si care ii asigura o stare de satietate pe o durata cat mai lunga. Si atunci eu as opta, daca as fi in situatia asta, pentru proteine animale, pentru carne slaba de pui, carne de curcan, peste, creveti, chiar si alte fructe de mare, muschi de porc si foarte multe salate din legume proaspete”, a adaugat Carmen Bruma.