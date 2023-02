Cum sa slabesti la birou, in doar 45 de minute! Secretele pe care trebuie sa le stie orice femeie

Daca te numeri printre persoanele care petrec ore in sir la birou si nu ai timp sa ajungi la sala, dar iti doresti cu ardoare sa te mentii in forma, iti propunem sa te antrenezi la birou, timp de 45 de minute.

Mai exact, antrenorul Flavius Ursachi iti propune sa te antrenezi in pauza de la pranz. Tot ce trebuie sa faci este sa-ti pregatesti geanta se antrenament pe care sa o ai in permanenta la birou, care sa contina haine comode si sa optezi si pentru o sala de sport din apropierea locului de munca.

„Printe cei mai aglomerati oameni pe care ii stiu sunt corporatistii, cei care incep ziua de lucru la 9 dimineata si nu stiu cand mai ajung acasa. Dimineata, inainte de munca, nu este o solutie, din cauza sedintelor matinale, a traficului dar si a oboselii. Finalul de program este relativ asa ca este aproape imposibil de stabilit o rutina saptamanala.

Am ajuns la concluzia ca cea mai buna metoda pentru cine are un astfel de program este sa introduca un antrenament rapid, la pranz, in pauza de masa. Este nevoie de un pic de planificare, dar este total realizabil si chiar mai usor decat ai crede. Primul lucru pe care trebuie sa il faci este sa ai geanta de antrenament pregatita cu tine la birou si sa te imbraci in haine mai comode, care nu necesita mare pregatire. Al doilea lucru important este sa alegi o sala in proximitatea locului de munca”, explica Flavius Ursachi, conform csid.ro.

De asemenea, pe langa exercitiile pe care le poti face la sala este important sa ai si o alimentatie sanatoasa, bazata pe proteine, carbohidrati, legume ori salate, care te vor ajuta sa-ti refaci muculatura, potrivit Flavius Ursachi.