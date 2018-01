Cum sa reduci grasimea abdominala intr-o saptamana cu ajutorul acestor bauturi preparate in casa

Grasimea abdominala este considerata ca fi cel mai periculos tip de grasime. Persoanele care au prea multa grasime abdominala au un risc mai mare pentru boala Alzheimer, astm bronsic, scaderea libidoului, fertilitate scazuta, probleme in sistemul reproducator atat pentru barbati cat si femei, dislipidemie, ateroscleroza, disfunctii metabolice si hipertensiune arteriala.

Poate fi destul de dificil sa scapi de grasimea abdominala, pentru ca este una dintre zonele corpului unde se arde cel mai greu grasimea. Daca nu te antrenezi in mod regulat, atunci trebuie sa urmezi cateva remedii naturale care pot reduce grasimea burtii. Deci, aflati cum sa pregatiti aceste remedii pentru a reduce grasimea abdominala.

1. Ananas cu castraveti si patrunjel:

Acest suc de casa este facut din combinatia de ananas, patrunjel si castraveti, care este bogat in antioxidanti si substante nutritive care pot stimula metabolismul dvs. in doar cateva zile.

Ingrediente:

2 felii de ananas

25 grame de patrunjel

castravete

Mod de preparare:

1. Adaugati toate ingredientele intr-un blender.

2. Adaugati putina apa.

3. Macinati toate ingredientele bine, pentru a obtine un suc.

4. Strangeti sucul intr-o ceasca, dar nu il strecurati.

5. Beti in fiecare dimineata pe stomacul gol.

2. Spanac cu lamaie si suc de ghimbir:

Aceasta reteta de suc este compusa din ingrediente care au un continut scazut de calorii si un nivel ridicat de nutrienti pentru a ajuta la topirea grasimilor abdominale. Spanacul, ghimbirul si lamaia sunt o combinatie puternica care vizeaza tesutul abdominal.

De asemenea, este bogat in vitamina C, care este considerata a fi partenerul dvs. de ardere a grasimilor. Vitamina C este responsabila de producerea carnitinei, un compus utilizat de organism care transforma grasimea in combustibil.

Ingrediente:

1 lamaie

1 pahar de apa

o mana de spanac

un praf de ghimbir

Mod de preparare:

1. Stoarceti toate ingredientele.

2. Consumati imediat.

Daca doriti sa va cresteti nivelul de energie, consumul unui pahar de suc este cel mai bun mod de a va incepe ziua pentru a va ajuta sa va stimulati energia, sa topiti grasimea de pe abdomen si sa intariti metabolismul. Beti acest suc pe stomacul gol cu 30 de minute inainte de micul dejun.