Cum sa nu te enervezi cand ti-e foame

Ar putea fi un pic dificil de inteles pentru ceilalti, dar intr-adevar exista oameni care se enerveaza cand li se face foame.

Pentru a evita iesirile nervoase si stricarea relatiilor cu cei din jur.

Consuma bauturi calmante

Pentru a va regla starea de spirit, evitati bauturile pline de zahar. Abtine-te de la bauturi cu indulcitori artificiali. Opteaza pentru apa si ceai verde pentru a va mentine hidratat. Unele studii britanice au concluzionat ca cresterea consumului de apa a imbunatatit starea de spirit a 70% dintre participanti. Studiile japoneze, pe de alta parte, au constatat ca nivelurile de stres in randul celor 20.000 de persoane au fost cu 20% mai mici la cei care au consumat cel putin 5 cesti de ceai verde pe zi in comparatie cu cei care au luat mai putin de o ceasca intr-o zi.

Umple-te de fibra

Fibra de mestecat dureaza mai mult timp. De asemenea, este nevoie de mai mult spatiu in sistemul digestiv. Este satioasa, deoarece este insolubila in apa. Ajuta la reglarea nivelului zaharului din sange si la raspunsul organismului la insulina. Cand acesti factori se afla in joc, organismul furnizeaza o cantitate constanta de energie. Luati in jur de 15-25 de grame de fibre zilnic.

Mananca mai des

Cerintele vietii tind sa faca o persoana atat de ocupata incat mesele sa fie intarziate sau uitate. Mancatul mai putin duce la defalcarea musculaturii slabe care afecteaza tesuturile implicate in metabolism.